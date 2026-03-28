Гурт "Бумбокс" та Тіна Кароль у центрі скандалу: "Без суду не вдасться розібратися…"

Частину альбому «Таємний код: Рубікон» заблокували через суперечку за право власності.

Анастасія Гребешко
Андрій Хливнюк та Тіна Кароль

Скандал навколо альбому «Таємний код: Рубікон» за участі гурту «Бумбокс» та співачки Тіни Кароль набирає обертів через звинувачення у привласненні авторства.

Саунд-продюсер Олег Аджикаєв публічно на платформі Threads повідомив про суперечку з артистами, яка вже вплинула на реліз. Частина треків із «Рубікона» зникла зі стримінгів. За його словами, причина — конфлікт щодо прав і виплат. Продюсер стверджує, що працював над більшістю пісень і всім звучанням альбому, але не отримав ні прозорої звітності, ні гонорарів.

«Без суду не вдасться розібратися…» — заявляє Аджикаєв.

Скриншот допису Олега Аджикаєва

Він наголошує, що ситуація виходить за межі особистого конфлікту і стосується системної проблеми в індустрії. Через це частина композицій наразі недоступна для прослуховування.

«Іронія ситуації в тому, що музику створюєш разом, а коли доходить до грошей — раптом стає складно знайти навіть базову прозорість. Як співавтор, я не отримав ані зрозумілої звітності, ані належних виплат за використання цих творів…» — повідомляє саунд-продюсер.

Скриншот допису Олега Аджикаєва

Аджикаєв також пообіцяв оприлюднити листування з командою Андрія Хливнюка та Тіни Кароль, зокрема щодо спільного треку «Безодня».

«Я дуже довго мовчав і намагався вирішити питання цивілізовано… Виявлено схему, як привласнюють чуже… Я не один такий, просто більшість мовчить», — заявив Олег.

Публічної реакції від артистів наразі немає, однак історія може отримати продовження вже в юридичній площині.

Нагадаємо, нещодавно Женя Кот здивував заявою про «Танці з зірками» й чому більше не хоче бути учасником.

