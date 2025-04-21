Гурт KADNAY відіграв концерт у Києві: пристрасні танці та дружина у залі

Концерт гурту KADNAY Фото. В. Квітка

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Напередодні Великодня у столиці відбулася довгоочікувана подія — відомий гурт KADNAY нарешті представив своїм шанувальникам новий альбом "Квітами на глибині", над яким працював майже рік.

На вихід артистів шанувальники чекали досить стримано, повільно заповнюючи всю фан-зону. І ось коли перший та другий поверхи концертного майданчика Origin Stage були майже повністю заповнені, гурт з'явився на сцені. Замість традиційного тріо глядачі цього вечора мали унікальну можливість почути KADNAY у складі з 12 музикантів!

Концерт гурту KADNAY. Фото В. Квітка

"Я щасливий, що можу нарешті скинути з себе цей тягар відповідальності після стількох місяців підготовки. Ми з музикантами зробили все, що могли, аби люди отримали найкраще шоу, на яке вони заслуговують. На цьому концерті у мене задача номер один - це отримати задоволення від проробленої роботи, а її, повірте, було дуже багато", — зізнався ТСН.ua перед початком Дмитро Каднай.

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Концерт гурту KADNAY. Фото В. Квітка

Почався концерт з інструментальної композиції "Імерсія", другою була пісня "Все на світі". І склалося відчуття, що ця композиція не з нового альбому, а як мінімум вже декілька місяців перебуває в ротації радіостанцій — бо вся фан-зона почала активно реагувати на неї вже від перших секунд. Після виконання цієї пісні Каднай вирішив трохи привідкрити завісу, що ж очікує глядачів на концерті. Щоправда, одна з глядачок раптово і достатньо зухвало перебила звернення артиста і голосно викрикнула з фан-зони — "Співай!". Витримавши джентльменську паузу, музикант відреагував: "Ви почуєте пісні, які змушують зануритися у себе, у свою тишу", натякаючи, що іноді краще промовчати, ніж щось говорити. І після цього виконав ліричну і щемливу композицію, яка стала, до речі, назвою самої платівки —"Квітами на глибині". Одразу після цього черга дійшла до запальної, вже відомої прихильникам англомовної Feel The Love, яка змусила, без перебільшення, вже танцювати всіх.

Приємною несподіванкою для глядачів стала поява на сцені співачки Lida Lee. Артисти презентували глядачам композицію Monster. І виконання наживо було не менш пристрасним, аніж в їхньому спільному кліпі, особливо, коли Дмитро і Ліда співали в один мікрофон.

Дата публікації 14:41, 21.04.25 Як минув концерт гурту KADNAY в столиці: найемоційніші кадри з виступу

Візуальна концепція шоу була лаконічно стримана, аби нічого не відволікало увагу від живого виконання. Єдиними декораціями на сцені були прозорі пелюстки квітки, які розгойдувалися хаотично в такт музиці, і створювали тим самим якесь магічне сприйняття всього дійства.

У цей вечір на публіку чекав повний спектр емоцій, бо програма була побудована таким чином, аби поєднати вже відомий репертуар KADNAY ("Тобі", Santana, Santiago, Disco Girl та ін.) і зовсім нові композиції ("Запах твого волосся", "МаХат МаХат", "Всесвіту танок").

До речі, як ми дізналися, всі пісні і тексти на новій платівці написав сам Дмитро Каднай. "У цьому альбомі у мене немає улюбленої пісні, з кожною пов'язана якась історія, конкретний момент життя, спогади. Всі пісні народжувалися абсолютно по-різному, але всі вони об'єднані енергією живої музики, живих інструментів і, звісно, почуттям любові", — розповів ТСН.ua музикант, який, щоправда, не коментує свого особистого життя. На відміну від колеги по гурту — Пилипа Коляденка.

Концерт гурту KADNAY. Фото В. Квітка

Під час виконання однієї з найвідоміших композицій гурту "Відпусти" всю увагу глядачів на себе вже перехопив Пилип. До слова, у цей вечір музиканта в залі підтримувала його дружина Нодіра. "Ми вже п'ять років в шлюбі, вона завжди приходить на наші концерти, і сьогодні теж звичайно буде мене підтримувати", — зізнався ТСН.ua Коляденко перед виступом. Крім того, Пилип розказав, що трохи хвилюється, адже він теж, як і його зірковий батько, Дмитро Коляденко може іноді забути слова на сцені."Це постійно відбувається, але ж я ще граю на багатьох інструментах, тому тримати в пам'яті всі партії разом з текстом іноді буває складно. Хоча буває й так, що я спеціально можу замінити слова в пісні, дивлячись який в мені настрій чи атмосфера в залі", — розповів Коляденко.

Концерт гурту KADNAY. Фото В. Квітка

Концерт гурту KADNAY. Фото Т. Шавловська

Двічі за концерт на великих екранах з'являвся QR-код, за яким всі охочі могли перейти та задонатити кошти на потреби наших захисників. Як ми дізналися, спільними зусиллями гурту за пару годин вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень, які вони спрямують за закупівлю fpv-дронів.

Усього концерт тривав майже дві з половиною години, і музиканти двічі виходили на біс. Режисером події була продюсерка гурту, талановита Олена Коляденко, за плечима якої вже легендарні постановки — "Шафа" і "Кабаре". Тож не дивно, що шоу трохи нагадувало вишуканий камерний джем-сейшн, щоправда, продуманий до дрібних деталей, коли музиканти ніби запрошують прихильників у свій простір, де народжується справжня свобода. У цей вечір глядачі були свідками народження істинного мистецтва, коли не існує понять, коли сенси приховані в кожній композиції. І навіть відверті рухи і вбрання Дмитра Кадная не відволікали, а, навпаки, доповнювали своєю інтимністю самі музичні твори. До речі, мабуть, саме так і має проявлятися у співака на сцені справжня чоловіча сексуальність, яку Каднай буквально випромінює усією своєю сутністю, а не грає чужу роль.

Концерт гурту KADNAY. Фото В. Квітка

Концерт гурту KADNAY. Фото Т. Шавловська

Відчувається, що альбом зроблений з великою любов’ю — до своїх слухачів, до себе, до музики в цілому. І якщо треба було б описати увесь концерт тільки трьома словами, то це були б — "мелодійно", "відверто", "глибоко".