Гурт KAZKA остаточно відповів, чи братиме участь у нацвідборі на "Євробачення" втретє

Гурт KAZKA / © пресслужба гурту KAZKA

Реклама

Солістка гурту KAZKA — Олександра Заріцька — яка раніше була не впевнена щодо участі колективу у нацвідборі, остаточно відповіла на запитання про "Євробачення-2026".

У своїх Instagram-сториз співачка зізналася, що колектив дійсно планував повернутися на сцену нацвідбору та навіть активно готував заявку. Проте, після кількох місяців творчих пошуків, команда вирішила, що цього разу краще зробити паузу.

"Ми декілька місяців шукали пісню, яка б змогла гідно представити нашу країну на "Євробаченні", і справді думали над поверненням на цей майданчик. Але, на жаль, не знайшли пісні, в якій були б впевнені на 100%", — поділилася Заріцька.

Реклама

Сториз гурту KAZKA / © instagram.com/kazka.band

За словами артистки, Джамала, яка цьогоріч є музичною продюсеркою відбору, особисто запрошувала KAZKA долучитися до конкурсу. Проте гурт вирішив зачекати, аби вийти на сцену з по-справжньому потужним матеріалом.

До слова, гурт KAZKA вже двічі брала участь у нацвідборі — 2018 та 2019 роках. Найвищим результатом став виступ із піснею Apart, з якою колектив посів третє місце у фіналі.

Нагадаємо, нещодавно ексдружина Дзідзьо, співачка Slavia, подалася на нацвідбір на "Євробачення-2026". Артистка показала, як разом із сином готувала пісню, з якою мріє представити Україну на конкурсі.