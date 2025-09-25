Гурт Latexfauna замилував атмосферним кліпом на нову мрійливу пісню City

Гурт Latexfauna

Реклама

Український інді-поп гурт Latexfauna потішив прихильників приємною новинкою.

Колектив презентував нову пісню City про миті, з яких складається наше життя: про короткі розмови й довгі ночі, про перемоги і поразки, про випадкові закоханості і світанки, які хочеться пам'ятати. У композиції поєднується чуттєве звучання Latexfauna, невимушений ритм і легка меланхолія. Так, City балансує між живою енергією міста та спокійною мрійливістю.

"Досить часто ми йдемо до наших цілей через крапки й коми. Інколи нам треба поставити крапку в чомусь дуже важливому, інколи – зробити паузу, перепочити. І так ми рухаємося до мети», – коментує новий трек фронтмен Latexfauna Дмитро Зезюлін.

Реклама

Для треку City вже зняли кліп, режисером якого став Інді Хаїт, котрий не вперше працює з колективом. Відео, відзняте повністю на кіноплівку, продовжує ідею пісні про те, як легко перетворити повсякденність на натхнення. Коли навіть звичайний день стає історією, що наповнена світлом, кольорами й новими митями. Звичні будні оживають, стають яскравішими й приємнішими, коли є відчуття правильного простору та людей поруч. А кожен кадр нагадує: краса ховається в дрібницях, у моментах, коли можна просто бути.

Нагадаємо, нещодавно 21-річна донька медійника Валіда Арфуша представила нову пісню. Також Емілі підкорила провокативним кліпом у стилі R&B нульових.