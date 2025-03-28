Гурт Molodi зізнався, як участь у Нацвідборі на "Євробачення-2025" змінила їхню кар'єру

Гурт Molodi

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У лютому прогримів фінал національного відбору, де українці обрали представника України на "Євробачення-2025". Ним став гурт Ziferblat.

Водночас за шанс представляти Батьківщину на міжнародній арені також боролися Кирило Роговий та Іван Степаніщев з гурту Molodi. Вони посіли друге місце, але їхня конкурсна пісня "my sea" завірусилася так, що кар’єра хлопців стрімко пішла вгору. Гурт Molodi дебютував у великому телевізійному проєкті – став учасником нового сезону шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ.

"Я люблю Україну" – це наше перше велике телевізійне шоу, і нам дуже сподобалося брати участь. Ми були відкриті, щирі, були собою. Класно, що це розважально-пізнавальний формат, і ми змогли вільно почуватися, відриватися на рівні з іншими учасниками", – прокоментували Іван і Кирило.

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Molodi

На зніманнях шоу "Я люблю Україну" юнаки зізналися, що своїм результатом на Нацвідборі на "Євробачення-2025" більш ніж задоволені, адже стали відомими без тягаря відповідальності за країну та кількамісячної підготовки до виступу у Швейцарії.

"Ми взяли своє. У нас з’явилися концерти, нас знають, про нас говорять, нас запрошують. Нас нарешті почали впізнавати, нас нарешті зрозуміли", – прокоментував соліст Кирило Роговий.

"Перемога в Нацвідборі на "Євробачення" сто відсотків дає більше, ніж друге місце, бо про тебе чує весь світ. Але зараз на плечах гурту Ziferblat лежить дуже велика відповідальність. Їм потрібно гідно представити країну, і це вимагає постійної підготовки. Тому ми отримали максимум результату та ще й мінімум відповідальності", – підкреслив ударник Іван Степаніщев.

Molodi на шоу "Я люблю Україну"

Зараз хлопці зосереджені на побудові власного іміджу та себе як артистів. Вони записали альбом і готуються тішити прихильників новими релізами. А вже цієї неділі, 30 березня, глядачі дізнаються про гурт більше в прем’єрному випуску шоу "Я люблю Україну".

Нові випуски шоу "Я люблю Україну" виходитимуть щонеділі, о 19:00, на телеканалі ТЕТ – з новою ведучою Дар’єю Петрожицькою, незмінними капітанами Олександром Педаном, Юрієм Ткачем та улюбленими зірками.