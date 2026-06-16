Гурт Morandi, який піснею Angels закликав зупинитись воювати, цинічно виступить в Росії

Гурт Morandi

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Румунський популярний гурт Morandi, який прославився піснею-маніфестом Angels, в якій закликав зупинитись воювати, цинічно їде до Росії з концертами.

На це звернув увагу блогер-пліткар Богдан Беспалов. Він натрапив на афішу, де повідомлялось про концерти Morandi в РФ. Згідно з інформацією, колектив планує вже в середині літа вирушити в гастрольний тур російськими містами. Планується, що гурт відіграє сім концертів

«Morandi з гастролями в Росії… Мда… До побачення музика з плейлиста», — обурився Богдан Беспалов.

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У коментарях розкритикували рішення музикантів виступати в Росії. Morandi також пригадали їхній популярний трек Angels, де вони співали про те, аби зупинились конфлікти і люди не воювали: «People, stop fighting, angels are crying. We can be better, love is the answer…». Що в перекладі: «Люди, припиніть воювати — ангели плачуть. Ми можемо стати кращими. Любов — це відповідь».

Допис Богдана Беспалова

Інші користувачі зазначили, що після того, як Росія розв’язала війну в Україні, туди їздять виступати хіба що ті артисти, кар’єра яких вже давно зійшла нанівець.

Зазначимо, Morandi — румунський гурт, який був заснований 2005 року. Колектив створили Маріус Мога та Андрей Штефан Ропча. Найвідоміші пісні Morandi — Angels, Save Me, Midnight Train, Colors та інші. 2021 року колектив припинив своє існування, але вже 2024-го музиканти возз’єднались.

Нагадаємо, тим часом співачка-зрадниця Ані Лорак нещодавно залишилась без концертів у Росії. Виступи скандальної виконавиці скасовують.

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