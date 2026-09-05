Гурт "ТІК" через раптову хворобу Віктора Бронюка скасовує концерт: що сталося

Віктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Український гурт «ТІК» через раптову хворобу соліста Віктора Бронюка вимушений скасувати концерт.

Колектив мав виступити 5 вересня у селищі Рудно, що у Львівській області. Однак концерт не відбудеться. Про це гурт «ТІК» оголосив у своєму Instagram. Причиною стала раптова хвороба соліста колективу Віктора Бронюка.

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«Рудно, на жаль, через раптову хворобу Віктора Бронюка змушені скасувати сьогоднішній (5 вересня — прим. ред.) концерт гурту „ТІК“. Дуже чекали на нашу зустріч і віримо, що з вами заспіваємо іншим разом», — йдеться в повідомлені гурту.

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Віктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Яка саме хвороба непокоїть Віктора Бронюка — музиканти розкривати не стали. Проте, вочевидь, співак почувається неабияк зле і його стан не дозволяє вийти на сцену та відіграти концерт.

Нагадаємо, нещодавно виконавиця Надя Дорофєєва потрапила до лікарні та шокувала діагнозом. Проблеми зі здоров’ям також вплинули на професійне життя артистки, що довелося скасувати найближчі концерти, знімання та заплановані активності.

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