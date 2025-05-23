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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2572
Час на прочитання
2 хв

Гурт "ВІА Гра" розпався після 25 років існування: Меладзе і колишні солістки зробили заяви

Музичний колектив випустив останню пісню.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Гурт "ВІА Гра"

Гурт "ВІА Гра"

Сьогодні, 23 травня, продюсер Костянтин Меладзе офіційно повідомив про розпад гурту "ВІА Гра", який заснував 25 років тому.

З такою заявою знаменитість вийшов у фотоблогу. Меладзе у дописі подякував усім причетним до створення цілої ери та залишив побажання миру й процвітання для усіх. Крім того, він чесно зізнався, що не ностальгує за минулим і має надію на прослуховування репертуару гурту впродовж багатьох років у майбутньому.

"Це остання пісня гурту "ВІА Гра". Я вдячний усім, хто впродовж 25 років працював зі мною над цим проєктом. Артисткам, музикантам, адміністраторам, аранжувальникам, звукорежисерам, режисерам, стилістам, візажистам і всім, всім, всім. Це був чудовий час, за яким, принаймні я, не маю ностальгії. Головне і найкраще, що було, і залишиться від всієї цієї історії – пісні, наповнені любов'ю, вірою і надією. Сподіваюся, що їх слухатимуть ще багато років. Бажаю всім миру та процвітання. К. Меладзе", - написав продюсер.

Костянтин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

Костянтин Меладзе / © instagram.com/meladzemusic

На прощання гурт у складі Софії Тарасової та Уляни Синецької випустили нову пісню – фінальну в репертуарі. Тим часом у коментарях колишні солістки "ВІА Гри" різних років також зробили свої публічні заяви. Зокрема, звернулися до експродюсера Меладзе із вдячністю за той період.

  • "Вдячна за все!" – Віра Брежнєва.

  • "ВІА Гра" назавжди. Ми росли, змінювалися, пережили багато чого як сім'я. Ця пісня – прекрасна, чесна точка. Це роки мого життя, голосу і душі. Це про спогади. Про відчуття. Про музику. Про любов, яка об'єднує всіх нас вже понад 25 років. Костянтин – геній! Безмежна вдячність" – Уляна Синецька.

  • "Костянтин, дякую. Назавжди в моєму серці, назавжди в серцях тих, хто хоч раз чув пісні гурту "ВІА Гра". Це було чудово" – Анастасія Кожевнікова.

  • "Завжди буду неймовірно вдячна долі, що звела мене з людьми, причетними до цього легендарного проєкту. Це не просто гурт. Це не просто музика, а беззаперечний успіх "ВІА Гра" тому доказ. Дякую Костянтину за цей час" – Софія Тарасова.

  • "Дякую за все! "ВІА Гра" в моєму серці назавжди" – Еріка Герцег.

  • "ВІА Гра! Назавжди" – Єва Бушміна.

Гурт ”ВІА Гра” / © instagram.com/meladzemusic

Гурт ”ВІА Гра” / © instagram.com/meladzemusic

Нагадаємо, нещодавно український продюсер гурту "Гриби" Юрій Бардаш отримав вирок за підтримку пропаганди РФ.

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