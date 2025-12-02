Гурт "ВУЗВ" вперше за 30 років зіграв концерт: на сцену вийшли Позитив і вагітна Лавіка

Концерт «ВУЗВ» у Києві / © Пресслужба "ВУЗВ"

Реклама

У неділю, 30 листопада, в Києві відбулася історична подія для української сцени — культовий гурт «Вхід у Змінному Взутті» (ВУЗВ) дав свій перший за 30 років сольний концерт.

Вечір перетворився на потужний культурний маніфест, де на одній сцені об’єдналися три покоління артистів — від легенд 90-х до представників нової школи. Першими на сцені з’явилися хлопці з гурту Схимаді (Cxuma.dizzy), задавши ритм та енергію, які тримали зал до самого фіналу. Після них публіку зустрів Марк Куцевалов — у своєму впізнаваному стилі він оголосив найочікуваніший момент вечора: вихід оновленого складу ВУЗВ.

Концерт «ВУЗВ» у Києві — Марк Куцевалов / © Пресслужба "ВУЗВ"

Концерт «ВУЗВ» у Києві / © Пресслужба "ВУЗВ"

Концерт «ВУЗВ» у Києві / © Пресслужба "ВУЗВ"

Оновлений склад гурту став символом еволюції українського гіп-гопу. На сцені цього вечора були: Олександр Стьоганов, NAPILNIK, POSITIFF, UGO, Dj Bloodless, Dj Feeteel, Big B, Олександр Муренко (барабани), Papa Andris (Papa Dance) та гітарист Сергій Підкаура. Разом вони створили нову музичну хімію — поєднання старої школи, сучасного звучання та сміливих експериментів.

Реклама

Концерт «ВУЗВ» у Києві / © Пресслужба "ВУЗВ"

Концерт «ВУЗВ» у Києві / © Пресслужба "ВУЗВ"

Програма концерту стала міксом легендарних хітів, прем’єр нових треків та ексклюзивних римейків, які оживали під овації залу. Водночас виступ ВУЗВ супроводжувався низкою неочікуваних колаборацій. Зокрема, серед запрошених зірок на сцені запалювали вагітна Любов Юнак (LAVIKA), яка на останньому місяці вагітності приєдналася до викоанння пісні «Моя Мала». А ось легендарну «Штольню» ВУЗВ виконали разом із сестрами Завальськими — гуртом The Alibi Sisters. Також спільними виступами підкорили Den Da Funk із гурту «кАчевники» та гурт Papa Dance.

Концерт «ВУЗВ» у Києві / © Пресслужба "ВУЗВ"

До слова, ВУЗВ — гурт, який у 90-х заклав фундамент українського репу. Їхні «Штольня», «Сірко», «Каролін», «Час минає» та «Бо вже той день коли» стали саундтреком покоління і змінили уявлення про те, як може звучати українська музика. Про таке легендарне повернення вже висловилися самі зірки.

«Цей вечір — це не ностальгія, це продовження історії. Ми вийшли на сцену не згадувати минуле, а говорити з людьми тут і зараз. Те, як зал співав кожну пісню, показало: наша музика живе й далі», — ділиться фронтмен гурту Олександр Стьоганов.

Концерт «ВУЗВ» у Києві / © Пресслужба "ВУЗВ"

Концерт «ВУЗВ» у Києві / © Пресслужба "ВУЗВ"

«ВУЗВ — це коріння. Це те, з чого починався український гіп-гоп. І стояти сьогодні з хлопцями на одній сцені — це честь і кайф. Ми відчували абсолютний зв’язок із залом — музика робила свою справу», — додав back MC POSITIFF.

Реклама

«Для нас це повернення додому. В цей зал прийшли три покоління слухачів — і всі вони знали, навіщо тут. Ми творимо музику разом із ними, і цей концерт став точкою, з якої починається новий етап ВУЗВ», — підкреслив NAPILNIK.