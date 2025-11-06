Гурт Ziferblat після чуток про розпад розкрив правду й здивував заявою: "Завжди є сварки"

Гурт Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Гурт Ziferblat, який представляв Україну на «Євробаченні-2025», вперше прокоментував чутки про ймовірний розпад.

Ще у вересні фанати музикантів забили на сполох. І все через нібито непорозуміння барабанника Федіра Ходакова з рештою частиною колективу. Сумнівним стало саме те, що зі свого Instagram він прибрав згадку приналежності до гурту та відписався від його офіційної сторінки. Та, на щастя, фанати можуть з полегшенням видихати.

За словами Ходакова, гурт Ziferblat продовжує своє існування та поки не має на меті завершувати свою творчу діяльність. Тож вони продовжують давати концерти. Хоча Федір визнає, що у колективі дійсно інколи бувають напружені моменти, але їх вдається вирішувати.

«Це були чутки. Все у нас добре — сидимо разом, працюємо над музикою. Розпад нашого гурту можливий тільки на атоми. Звісно, завжди є сварки всередині, як і у всіх, хто тісно співпрацює», — пояснив барабанник гурту Ziferblat для М1.

Водночас гітарист Валентин Лещинський звернув увагу на іншу ситуацію. Як виявилося, у той період неправдивих чуток про їхній гурт, в українському шоубізнесі насправді розпався інший колектив. Але артист запропонував фанам здогадатися самотужки, про кого йде мова.

«У той же період, коли виникли ці чутки, розпався ще один гурт, про який навіть ніхто чомусь не говорить. Не скажу. Відомий гурт. Український. Я відповідаю за свої слова. Тому так, розпався», — заінтригував Валентин.

