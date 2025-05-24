Гурт Ziferblat після повернення з "Євробачення-2025" потрапив під обстріл: соліст зробив заяву

Гурт Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Реклама

Український гурт Ziferblat, який цього року представляв Україну на "Євробаченні", дав перший після повернення до Києва концерт.

На локацію прийшло чимало шанувальників. Проте, на жаль, під час проведення події у столиці залунала повітряна тривога. І незадовго після виступу музиканти стали свідками того, як над концертним майданчиком пролітав ворожий дрон. Колектив неабияк налякався й навіть показав момент, як уся команда перечікувала небезпеку на підлозі. На щастя, минуло без постраждалих.

Гурт Ziferblat під час обстрілу / © instagram.com/ziferblat_band

Гурт Ziferblat під час обстрілу / © instagram.com/ziferblat_band

Тим часом соліст Ziferblat Даниїл Лещинський висловив своє занепокоєння поведінкою фанів, які все ще лишалися під сценою й ігнорували його прохання пройти в укриття. В окремій заяві у фотоблогу фронтмен пояснив, що ніколи не варто нехтувати загрозами. Даниїл наголосив, що зустрічі можна буде повторити, а ось здоров'я чи життя у разі влучання снаряду – ні.

Реклама

"Був наш концерт у Києві. Він минув чудово. Але після його завершення у нас мала бути невелика зустріч з нашими слухачами. І тоджі почалася повітряна тривога – Shahed літав поруч. Я про це сказав і дуже сильно попросив покинути територію, бо це небезпечно. Було б жахливо, якби останнім спогадом була наша зустріч і не дай Боже з нами щось сталося. Дуже прошу й закликаю не нехтувати повітряними тривогами. Намагався докричатися до вас з усіх сил не просто так. Ми ще з вами багато разів зустрінемося, але наше здоров’я – важливіше. Я не ображаюся, але ми живемо в ситуації, коли РФ робить все, що їй заманеться. Слава Богу, що всі живі й здорові", - підкреслив артист.

Нагадаємо, нещодавно танцівник Євген Кот також стурбував фанів наслідками нічного обстрілу Київщини й розповів про дим і вогонь поблизу маєтку.