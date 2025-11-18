ТСН у соціальних мережах

Гурт Ziferblat потрапив під ворожий обстріл у Дніпрі: "Поруч із нашим поїздом сталась атака"

Сталося це, коли колектив повертався додому після закритого концерту в Запоріжжі.

Валерія Сулима
Гурт Ziferblat

Гурт Ziferblat / © instagram.com/suspilne.eurovision

Гурт Ziferblat, який представляв Україну на "Євробаченні-2025" у Базелі, потрапив під ворожий обстріл у Дніпрі.

Про це артисти повідомили в Instagram. Музиканти говорять, що в них відбувся закритий концерт у Запоріжжі. Коли артисти поверталися додому, то зупинялись в Дніпрі. Саме в цей момент місто обстрілювали ворожими безпілотниками. Як говорить Ziferblat, дронова атака сталась поруч з їхнім поїздом.

Загалом, цей допис гурт зробив англійською мовою. Після "Євробачення" на сторінку колективу підписалося чимало іноземців. Тож, таким чином Ziferblat привертає увагу закордонних шанувальників до подій, що відбуваються в Україні. Допис артисти доповнили фото, на якому показали розбите вікно в одному з вагонів потяга.

Гурт Ziferblat потрапив під обстріл / © instagram.com/ziferblat_band

Гурт Ziferblat потрапив під обстріл / © instagram.com/ziferblat_band

"Учора (17 листопада – прим. ред.) в нас був закритий концерт у Запоріжжі, і ось цим поїздом ми поверталися додому. Коли ми зупинилися у Дніпрі, поруч із нашим поїздом сталася атака російського безпілотника", - говорять музиканти.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Ольга Фреймут вперше за тривалий час повернулася до Києва. Знаменитість показала, як ховалась від жахливого обстрілу, коли у ніч проти 14 листопада окупанти атакували столицю ракетами та дронами.

