Гурт Ziferblat прокоментував своє 9-те місце на "Євробаченні": "Приїхали з дуже складною піснею"

Ziferblat / © instagram.com/suspilne.eurovision

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Гурт Ziferblat, який представляв Україну на "Євробаченні-2025", прокоментував своє 9-те місце на музичному конкурсі.

Так, у ніч проти 18 травня у місті Базель, Швейцарія, відгриміло 69-те за рахунком "Євробачення". Перемогу цьогоріч здобула Австрія, яку представляв 24-річний співак JJ. Тим часом український гурт Ziferblat опинився в топ-10. Гітарист колективу Валентин Лещинський говорить в коментарі "Суспільному", що вони задоволені цим результатом. Зокрема, музиканти визнають, що обрали складну пісню. Тим не менш, артисти багато працювали, аби досягнути такого результату.

"Ми зробили той результат, на який дуже сподівалися. Топ-10, я маю на увазі. Ми дуже задоволені собою. Ми знаємо, що наша пісня була складною для цього конкурсу, але ми зробили все і дуже сильно працювали", - говорить гітарист.

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Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © Getty Images

Соліст Ziferblat – Даниїл Лещинський – також наголошує, що вони приїхали з дуже складною піснею для "Євробачення". Тим не менш, композиція була сповнена мотивами та історією. Артисти переконані, що зламали шаблони музичного конкурсу. Окрім того, соліст Ziferblat запевнив, що на досягнутому вони не спинятимуться, і це лише початок. У планах колективу наразі підкорення європейського ринку.

"Топ-10 для України дуже важлива річ на "Євробаченні", бо ми тримаємо цю планку дуже часто. Я дуже задоволений. Це для української музики важливо. Ви побачите результати нашої роботи в майбутньому. Бо "Євробачення" закінчується і починається справжнє музичне життя. А нам треба виходити на європейський ринок. І цей результат дуже нам може допомогти, я в цьому впевнений, бо для мене це тільки початок музичної кар'єри. Ми приїхали з дуже складною піснею, яка нашарована мотивами та історією. І ламати шаблонне сприйняття "Євробачення" – це для мене величезна втіха", - додав співак.

Нагадаємо, у ніч проти 18 травня у Базелі відгримів гранд-фінал "Євробачення-2025". Редакція сайту ТСН.ua ретельно стежила за перебігом подій на конкурсі. Пропонуємо подивитися у фото, як минула грандіозна подія у світі музики.