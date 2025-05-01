Гурт Ziferblat приголомшив сумою витрат на "Євробачення-2025" і хто їх покриває

Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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Гурт Ziferblat, який вже поїхав до Швейцарії, розсекретив суму витрат на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", а також розповів, хто їх покриває.

Участь у музичних перегонах коштує чимало. Учасники гурту Ziferblat в інтерв'ю Раміні Есхакзай говорять, що, звичайно, "Суспільне" може покрити витрати на режисера, який займатиметься постановкою номеру. Однак в такому випадку проводитиметься тендер. Колектив від цього відмовився. Врешті, музиканти самі обирали режисера. Витрати на його роботу частково покриватиме "Суспільне", частково спонсори, а частково Ziferblat самотужки.

"Над номером може працювати режисер, якому ви самостійно не платили. Вірніше, "Суспільне" як організація може оплатити частину номеру, якщо проводиться тендер на обрання режисера. Але артист може відмовитись від такого тендеру, якщо він не хоче віддавати право обрання режисера комусь. Відповідно, в нашому випадку ми шукали режисера — і це питання на нас. "Суспільне" залучено в процес фінансової допомоги, іншої різної організаційної допомоги — наскільки це можливо", - поділилася музиканти.

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Гурт Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Кошти потрібно витрачати не лише на номер, а також на участь в різних пре-паті, медійне просування та багато чого іншого. Загалом, за словами учасників гурту, сума витрат складатиме близько 120-130 тисяч доларів. Утім, як запевняють музиканти, вони багато в чому обмежують себе. Наприклад, інші країни витрачають на участь в "Євробаченні" значно більше коштів.

"І це я враховую зараз з поїздками на пре-паті, з яких ми тільки повернулися. Ці вечірки — це теж за наш рахунок все. Тобто, коли люди пишуть: "Хай хлопці повеселяться за рахунок держави" — це абсурд. Артисти в нас більшість часу їздили за свій кошт, тому це комерційна історія, яка частково покривається державним коштом, частково спонсорським, а також артисти самі. Загалом, витрати на все про все будуть сягати 120–130 тисяч доларів. Це дуже лайтово, ми дуже утискаємося", - поділилися музиканти.

Зазначимо, гурт Ziferblat вже поїхав до швейцарського міста Базель. Вже 13 травня у першому півфіналі музиканти позмагаються за право потрапити до грандіозного фіналу. Тим часом в Україні нещодавно визначилися, хто оголошуватиме, кому українське журі віддало 12 балів. Речницею стала відома співачка.