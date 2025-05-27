Гурт Ziferblat розкрив суму, яку під час "Євробачення-2025" зібрав на розмінування

Гурт Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

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Український гурт Ziferblat, який цьогоріч брав участь в "Євробаченні", розкрив суму коштів, які під час музичного конкурсу зібрав на розмінування українських земель.

Так, музиканти ще тиждень тому повернулися з Базеля до Києва та нині активно займаються творчою діяльністю. Зокрема, артисти вже встигли провести пресконференцію, де поділилися подробицями про участь у "Євробаченні" та підбили підсумки благодійного збору. Ziferblat збирав кошти на розмінування українських земель. Загалом, музиканти наразі передали благодійному фонду Сергія Притули два мільйони гривень, які витратять на закупівлю двох "ЗМІЇВ" — спеціальних машин для розмінування. Утім, збір наразі ще триває, тож охочі можуть до нього долучитися.

"Найближчим часом плануємо завершити збір, придбати техніку та відправити її на полігон. Можливо, самі туди поїдемо — усе проконтролювати й прозвітувати", — діляться артисти.

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Гурт Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Також Ziferblat поділився подальшими музичними планами. Артисти заінтригували можливими творчими колабораціями з литовським представником Katarsis та португальськими артистами з NAPA. Як говорять артисти, "Євробачення" – це важливий етап в їхніх кар'єрі, однак попереду ще будуть нові вершини, зокрема, підкорення європейської сцени.

"Ми вже тиждень як повернулися додому, але ще не до кінця відрефлексували. Майже одразу після прильоту у нас був великий концерт у Києві. "Євробачення" — це точно важливий етап у нашому житті, але не вершина. Ми бачимо його як старт для подальшого руху в Європі. Сьогодні українська музика має шанс звучати по всьому світу — і ми хочемо цим шансом скористатись", — додали музиканти.

Нагадаємо, нещодавно гурт Ziferblat потрапив під обстріл. Це сталося просто після їхнього концерту в Києві, коли у музикантів відбувалася зустріч із прихильниками.