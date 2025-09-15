Гурт Ziferblat запідозрили в розпаді: чому з'явилися такі плітки і реакція музикантів

Гурт Ziferblat / © instagram.com/ziferblat_band

Довкола гурту Ziferblat, який представляв Україну на "Євробаченні-2025", розгорілася серйозна драма.

Фани забили на сполох, що колектив розпадається. За їхньою теорією, склад гурту покидає барабанник Федір Ходаков. На це нібито вказувала дивна активність Ziferblat у Мережі. Річ у тім, що Ходаков прибрав з опису Instagram згадування, що він є учасником гурту та відписався від офіційної сторінки. Також барабанник припинив стежити за акаунтом лейблу Ziferblat. Ба більше, Федора не було на прямих ефірах колективу. Долив олії до вогню й гітарист Валентин Лещинський, який обмовився, що вони "без Ходакова".

Звичайно, фани Ziferblat склали два плюс та два і дійшли до висновку, що барабанник покидає склад гурту. Врешті, музиканти у своєму Tik Tok відреагували на плітки. Вони попросили прихильників не панікувати. Також музиканти нагадали, що незабаром вирушають в тур. Концерти Ziferblat даватиме в повному складі. Таким чином колектив спростував чутки про розпад.

Нагадаємо, Ziferblat представляв Україну на "Євробаченні-2025", яке відбулося в Базелі. Гурт виступив із піснею Bird of Pray та посів дев'яте місце. До речі, участь музикантів у музичному конкурсі мала благодійну мету. Артисти збирали кошти на розмінування України. Ziferblat вже відзвітував і розкрив суму, яку вдалося накопичити.