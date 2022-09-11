Хветкевич зізнався, що був з нареченим у стосунках до "Холостячки" і поділився, хто з учасників шоу йому подобався

Учасник "Холостячки-2" Андрій Хветкевич зізнався, що був у стосунках зі своїм партнером ще до романтичного проєкту.

Так, за словами плавця та фрідайвера Андрія Хветкевича, скоро шість років, як він зі своїм коханим, колумбійцем Феліпе, разом.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Хветкевич зізнався, чому ж тоді вирішив піти на "Холостячку". Андрій поділився, що він не гей, а бісексуал. І в нього були стосунки і з чоловіками, і з жінками.

На початку 2021 року Хветкевич розійшовся з Феліпе, бо чоловік освідчився Андрію, та тоді він не був готовий до одруження:

"Ми розійшлися з Філіпе до "Холостячки". Розійшлися, тому що Феліпе мені освідчився, але я сказав: "Я не готовий". Тому що, якщо ми будемо одружуватися, то я повинен буду зробити камінгаут, я не готовий, я не хочу. Все повинно бути більш публічно, ми не зможемо це приховувати. Він сказав: "Тоді ми розходимося". Для нього це був великий удар. Він сказав: "Я не хочу з тобою бути", - розповів Хветкевич.

Андрій Хветкевич з бойфрендом / Фото: instagram.com/diveeasy

Після розриву з Феліпе Андрій поїхав до Мексики, до міста Тулум, оскільки вони з коханим жили у Маямі, США і Андрій хотів поїхати подалі з того місця. В Тулумі Хветкевич побачив, що йде набір на "Холостячку" зі Златою Огнєвіч, яка йому дуже подобалася. Тож чоловік вирішив не втрачати нагоди і спробувати відшукати там своє щастя.

"Я подумав на той момент, що це дуже цікаве рішення і Злата мені дуже подобається як жінка і я вирішив, ну чого, напишу. І буквально тиждень по тому вони: "Приїжджай". Я йшов з наміром побудувати стосунки. Я був дуже засмучений, я хотів щось нове, щось з України. Щоб моя мама була щаслива і бачила звичайну сім'ю. Я знаю, що вона була засмучена якщо я буду з Феліпе", - поділився Хветкевич.

Ба більше, Андрій зізнався, що й на проєкті було декілька чоловіків, які йому подобалися.

"Насправді мені подобалося двоє чоловіків. Це Рома Свечкоренко, він справді дуже красивий. І Діма Шевченко. Він дуже мужній, класний такий. Але вони обидва гетеросексуали. Ніякі ні бі, ні геї. Я це знаю на 100%", - сказав Хветкевич.

Роман Свечкоренко та Дмитро Шевченко

Врешті, Андрій та Феліпе помирилися і планують невдовзі відгуляти весілля. Хветкевич зізнався, що сказав рідним про свій вибір до публічного камінгауту, і вони його підтримали. Зокрема, мама бізнесмена зазначила, що вона щаслива, якщо син щасливий.

Нагадаємо, що у середині серпня учасник "Холостячки-2" зі Златою Огнєвіч Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та зізнався, що заручився з партнером. Обранцем підприємця став колумбієць на ім'я Феліпе.

Читайте також: