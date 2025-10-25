Гвінет Пелтроу на межі розлучення з чоловіком після семи років шлюбу: інсайдер розкрив причини

Гвінет Пелтроу з чоловіком / © Associated Press

Реклама

Голлівудська зірка, володарка «Оскара» Гвінет Пелтроу переживає непрості часи у стосунках із чоловіком, сценаристом і продюсером Бредом Фелчаком.

Подейкують, що відстань і кар’єрні амбіції можуть стати останньою краплею у шлюбі зірок, яких колись називали «найгармонійнішою парою Голлівуду». Принаймні так повідомляють інсайдери у заяві Radar Online. Джерело розповідає, що подружжя, яке одружилося 2018 року, проводить дедалі менше часу разом. Мовляв, між ними охолола колишня близькість, а спільна енергія зникла.

«Між ними зараз зовсім інша динаміка. Гвінет постійно змінюється — це частина її натури, а Бред, схоже, не встигає за нею. Друзі хвилюються, що це може бути початком усвідомленого розриву», — поділився інсайдер.

Реклама

Гвінет Пелтроу з чоловіком / © Associated Press

Причиною напруження називають різні життєві ритми: акторка повністю занурилася у відродження своєї акторської кар’єри, а її чоловік — у роботу над новими телепроєктами. Ще більше проблем у стосунках додала нібито біографія «Гвінет» авторства Емі Оделл, що вийшла влітку. У книзі висвітлені відверті подробиці минулих романів акторки, які, за словами друзів пари, глибоко зачепили Фелчака і спричинили «глибокий дискомфорт».

«Бред завжди пишався досягненнями Гвінет, але книга справді його збентежила. Він досить замкнутий. Йому було неприємно бачити, як ці старі історії знову набувають розголосу. Через це вони серйозно посварилися, і напруга досі не зникла повністю», — розповіло близьке оточення пари.

Наразі Гвінет зосереджена на промо нової спортивної драми «Марті Супрім», де знялася разом із Тімоті Шаламе, а Бред працює над кількома серіалами в Лос-Анджелесі. Чи справді подружжя переживає серйозну кризу — точно невідомо, адже обидва поки що уникають коментарів.

Нагадаємо, нещодавно «Холостяк» Тарас Цимбалюк уперше розкрив причину розставання з бізнесвумен Світланою Готочкіною.