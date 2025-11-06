Гвінет Пелтроу показала рідкісні кадри зі своїм дорослим сином: який вигляд має 19-річний юнак

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Голлівудська акторка, володарка "Оскара" Гвінет Пелтроу, яку останнім часом активно обговорюють через чутки про розлучення, вирішила потішити підписників особистим контентом.

Зірка поділилася серією атмосферних світлин із поїздки до Нью-Йорка — і серед них з’явився рідкісний кадр із її 19-річним сином Мозесом Мартіном від ексчоловіка, соліста гурту Coldplay Кріса Мартіна. На фото хлопець, якого Гвінет і Кріс зазвичай тримають подалі від публічності, приголомшив шанувальників дорослим виглядом і природною харизмою.

Допис Гвінет Пелтроу / © instagram.com/gwynethpaltrow

Допис Гвінет Пелтроу / © instagram.com/gwynethpaltrow

Стильний, впевнений і привабливий — Мозес позував у компанії справжніх голлівудських легенд. На одному зі знімків він сидить поруч із Демі Мур, Сарою Фостер та письменницею Емі Гріффін. Мережа одразу вибухнула коментарями про вроду хлопця та його успішне майбутнє.

