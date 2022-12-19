Хворий на афазію Брюс Вілліс склав заповіт: кому дістануться його багатомільйонні статки

Відомий голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає на афазію, склав заповіт.

Інсайдер розповів виданню Radar, як будуть поділені статки знаменитості, які оцінюються у 250 мільйонів доларів.

Брюс Вілліс вирішив розподілити кошти між своєю нинішньою сім'єю та доньками від Демі Мур. Щоправда, Румер, Скаут і Таллула можуть претендувати лише на один мільйон доларів кожній. Решта коштів дістануться його дружині Еммі Гемінг та їхнім спільним донькам.

Фото: instagram.com/demimooreofficial

"Він вважає, що Румер, Скаут і Таллула отримали найкраще з того, що він міг запропонувати у фінансовому плані протягом свого життя. Заповіт Брюса було перероблено багато років тому після того, як він одружився з Еммою 2009 року, було внесено зміни після народження дітей, а потім знову, коли стало ясно, що здоров'я Брюса погіршується", - повідомив інсайдер.

Актор ухвалив таке рішення, адже хоче попіклуватися про свою нинішню сім'ю. Знаменитість переконаний, що доньки від Демі Мур у змозі про себе попіклуватися, адже вже й самі заробляють чималі кошти. В разі чого, його колишня дружина, статки якої оцінюються у 200 мільйонів доларів, допоможе дівчатам.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки, що стан здоров'я Брюса Вілліса погіршився. Актор не завжди впізнає рідних та інколи не розуміє, що вони йому говорять.

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