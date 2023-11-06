Хворий на деменцію Брюс Вілліс не впізнав Демі Мур, з якою прожив у шлюбі 13 років – ЗМІ

Голлівудський актор Брюс Вілліс, який страждає від лобово-скроневої деменції, не впізнає свою колишню дружину Демі Мур, з якою прожив у шлюбі 13 років.

Так, днями акторка провідала свого колишнього чоловіка. Однак під час їхньої зустрічі зірка бойовиків не одразу впізнав Демі Мур. Про це розповів інсайдер виданню Closer.

"Демі підтримує зв'язок з дітьми та дружиною Брюса, Еммою Гемінг. Вона навіть не підозрювала, що хвороба аж настільки вплинула на нього. Демі сказала, що він дійсно її не впізнав", - розповів інсайдер.

Брюс Вілліс із родиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Зазначається, що Брюс Вілліс, на щастя, поки впізнає своїх дітей та дружину Емму Гемінг. Окрім того, актор тішиться, коли його провідує донька Румер з онукою. Щоправда, через хворобу зірка бойовиків іноді може поводитися "агресивно", а також почуватися "фізично слабким".

Брюс Вілліс із донькою та онукою / Фото: instagram.com/rumerwillis

Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що Брюс Вілліс завершує акторську кар'єру. Причиною цьому, як спочатку вважалося, стала афазія. Це хвороба, яка негативно впливає на мовні та когнітивні здібності. Згодом стало відомо, що у Брюса Вілліса лобово-скронева деменція.

Приятель актора раніше розповідав, як тяжка хвороба вплинула на знаменитість. Зірка бойовиків не одразу впізнає людей, він припинив читати, а мовні навички йому більше не доступні.

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