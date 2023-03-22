Хворий на деменцію Брюс Вілліс з дружиною відсвяткували 14 років шлюбу

Голлівудська зірка Брюс Вілліс та його дружина, британська акторка Емма Геммінг відсвяткували 14 річницю шлюбу, яку в народі називають "агатовою".

У цей день дружина "міцного горішка" поділилася з шанувальниками архівними кадрами з їхнього другого весілля, яке вони провели на 10-річчя шлюбу 2019 року. Зворушливими фото і відео зі свята Геммінг поділилася на сторінці в Instagram.

Брюс Вілліс та Емма Геммінг / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

"На нашу 10-ту річницю весілля ми вирішили поновити наші обітниці в тому самому місці, де сказали "так" ще 2009 року. Я дуже рада, що ми це зробили. Використовуйте будь-яку можливість об'єднатися та відсвяткувати з родиною та друзями. Це моменти та прекрасні спогади, які залишаються на все життя. І ми можемо зберегти ці спогади у пам'яті для тих, хто, можливо, не може", - підписала відео дружина Вілліса.

Тоді на святі були присутні колишня дружина Брюса Вілліса Демі Мур, яку, до речі, Геммінг назвала чудовим оператором їхнього весілля. А за музичний супровід відповідали доньки Вілліса від Мур Скаут і Румер. До вівтаря "наречену" тоді вели доньки Віллліса від Геммінг Мейбел та Евелін, які виступили в ролі квіткарок.

Брюс Вілліс з родиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Брюс Вілліс з родиною / Фото: instagram.com/emmahemingwillis

Зазначимо, що Брюс Вілліс та акторка Еммі Геммінг одружилися 21 березня 2009 року. У пари є двоє доньок. Також Брюс Вілліс протягом 13 років був одружений з акторкою Демі Мур, від якої має трьох доньок.

Зазначимо, що у середині лютого цього року в Брюса Вілліса діагностували одну з найважчих форм деменції – лобово-скроневу, ліків від якої наразі не існує. У середньому люди після появи симптомів деменції можуть прожити п'ять-сім років.

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