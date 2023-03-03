Хворого на деменцію Брюса Вілліса заскочили під час прогулянки: який вигляд актор має зараз

Актора побачили вперше після оголошення страшного діагнозу.
Голлівудську зірку Брюса Вілліса вперше заскочили під час прогулянки після того, як його рідні розповіли, що в артиста діагностували лобово-скроневу деменцію.
В об'єктиви папараці Вілліс потрапив, коли гуляв вулицями Каліфорнії. Актор обрав одяг у стилі casual – світло-сіру шапку, темно-сіру кофту і чорні джинси. Зірка стрічки "Міцний горішок" активно спілкувався зі своїми помічниками, та, судячи з виразу обличчя, був не надто радий, що його знімають журналісти.
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Нагадаємо, що 30 березня 2022 року донька Брюса Вілліса виступила з заявою, що її батько завершує акторську кар'єру через проблеми зі здоров'ям. Згодом з'ясувалося, що 67-річний Вілліс був змушений покинути справу свого життя через афазію – розлад мови, що виникає після пошкодження мозку. Через нього уражаються мовні та когнітивні здібності.
Та місяць тому родина Брюса Вілліса повідомила, що у нього діагностували страшну хворобу, одним з симптомів якої є афазія. У зірки "П'ятого елементу" лікарі виявили одну з найважчих форм деменції – лобово-скроневу. На сьогодні не існує способів лікування від цієї хвороби, але родина зірки сподівається, що "ця реальність може змінитися найближчими роками".
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