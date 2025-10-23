Гвоздьова похизувалася житлом за понад 200 тисяч доларів та розкрила як заробляє гроші

Ілона Гвоздьова / © instagram.com/ilonagvozdeva

Українська танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова поділилася подробицями свого життя під час війни та розповіла, як поєднує кар’єру, навчання і сім’ю.

Знаменитість зізналася, що з коханим Іваном Хом'ячуком збудували будинок "з нуля" за понад 200 тисяч доларів. Крім того, зірка розповіла про свої джерела доходу — Гвоздьова викладає в різних танцювальних студіях, а також у Київському національному університеті культури і мистецтв.

Однак на цьому Гвоздьова не зупинилася — вона здобуває другу освіту за спеціальністю "Психологія" в КНУ імені Тараса Шевченка, вступивши на загальних умовах без допомоги зв’язків чи зіркового статусу. Танцівниця пояснила свій вибір.

"Танці — це класно, але враховуючи вік і фізичні можливості, не будеш танцювати все життя. Через рух, пропрацювання емоцій та аналіз психологічного портрета можна допомагати людям і переходити від танців до арттерапії. Я ставлю завдання, а людина через тілесні практики їх вирішує. Танці допомагають пропрацювати стрес, тривогу, комплекси та невпевненість", — зізналася зірка у шоу "По хатах".

Житло Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

Зірка розсекретила, що разом з нею, її чоловіком і двома дітьми проживає няня, яка має власну кімнату у будинку. Гвоздьова підкреслила, що послуги няні — це не розкіш, а можливість зберегти гармонію в сім’ї.

"Це дорого, але дуже класно. Няня для нас — як член сім’ї. Я знаю, що діти доглянуті, завжди в безпеці, нагодовані, вигуляні на вулиці. І найголовніше — ми з чоловіком маємо час на двох. Сьогодні няня — це можливість вберегти сім’ю", — зауважила танцівниця.

Житло Ілони Гвоздьової / © скриншот з відео

