- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 421
- Час на прочитання
- 2 хв
Гвоздьова похизувалася житлом за понад 200 тисяч доларів та розкрила як заробляє гроші
Зірка показала сімейне життя, кар’єру та розповіла про свої фінанси.
Українська танцівниця та хореограф Ілона Гвоздьова поділилася подробицями свого життя під час війни та розповіла, як поєднує кар’єру, навчання і сім’ю.
Знаменитість зізналася, що з коханим Іваном Хом'ячуком збудували будинок "з нуля" за понад 200 тисяч доларів. Крім того, зірка розповіла про свої джерела доходу — Гвоздьова викладає в різних танцювальних студіях, а також у Київському національному університеті культури і мистецтв.
Однак на цьому Гвоздьова не зупинилася — вона здобуває другу освіту за спеціальністю "Психологія" в КНУ імені Тараса Шевченка, вступивши на загальних умовах без допомоги зв’язків чи зіркового статусу. Танцівниця пояснила свій вибір.
"Танці — це класно, але враховуючи вік і фізичні можливості, не будеш танцювати все життя. Через рух, пропрацювання емоцій та аналіз психологічного портрета можна допомагати людям і переходити від танців до арттерапії. Я ставлю завдання, а людина через тілесні практики їх вирішує. Танці допомагають пропрацювати стрес, тривогу, комплекси та невпевненість", — зізналася зірка у шоу "По хатах".
Зірка розсекретила, що разом з нею, її чоловіком і двома дітьми проживає няня, яка має власну кімнату у будинку. Гвоздьова підкреслила, що послуги няні — це не розкіш, а можливість зберегти гармонію в сім’ї.
"Це дорого, але дуже класно. Няня для нас — як член сім’ї. Я знаю, що діти доглянуті, завжди в безпеці, нагодовані, вигуляні на вулиці. І найголовніше — ми з чоловіком маємо час на двох. Сьогодні няня — це можливість вберегти сім’ю", — зауважила танцівниця.
Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя показала наслідки ракетного удару по своєму житлу та розповіла про жахливу ніч у червні 2025 року. Артистка поділилася деталями події, від яких досі мороз по шкірі.