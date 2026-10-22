"Я була шокована": ексдружина Бєднякова передала несподівані слова доньки про життя у США

Анастасія Коротка з донькою / © instagram.com/nastyakorotkaya

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Ексдружина ведучого Андрія Бєднякова, Анастасія Коротка, розкрила, чому її 11-річна донька Ксенія після тривалого життя у США хоче залишатися в Україні та що найбільше здивувало акторку в її поясненні.

Після кількох років за океаном родина повернулася до Києва. Однак улітку Коротка з дітьми знову побувала в Америці. Артистка припускала, що донька не захоче залишати країну, де провела значну частину дитинства. Тим паче там у дівчинки залишилися друзі. Проте Ксенія сама дала зрозуміти, де хоче жити. Її відповідь виявилася зовсім не такою, як очікувала зіркова мама.

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«Влітку ми гостювали в Америці близько двох тижнів. І я думала, що донька буде дуже сумувати, не хотіти звідти їхати й повертатися в Україну. Але ні! Вона твердо сказала: "Хочу додому", — згадує Коротка.

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Анастасія Коротка з донькою / © instagram.com/nastyakorotkaya

Як розповіла Настя під час знімань «Хто зверху?», за час перебування в Україні Ксенія, схоже, остаточно визначилася зі своїми вподобаннями. Дівчинка прожила у США близько трьох з половиною років, однак тепер її більше приваблює життя на батьківщині. Ба більше, причина такого вибору неабияк здивувала саму артистку.

«Запитала доньку, чому саме таке рішення. На що почула: "У тій Каліфорнії дуже брудно. І взагалі все таке дивне". Я була шокована! Хоч в Америці донька має друзів, але додому все одно хочеться», — поділилася комікеса.

Анастасія Коротка та Андрій Бєдняков з донькою / © instagram.com/nastyakorotkaya

Зазначимо, на початку повномасштабного вторгнення Настя Коротка разом із дітьми виїхала до США, де згодом народила сина Остапа. У 2025 році акторка повернулася з донькою та сином до Києва.

Тим часом особисте життя артистки також зазнало змін. У жовтні 2024 року Коротка та ведучий Андрій Бєдняков повідомили про розлучення після приблизно 16 років стосунків, десять із яких вони перебували в офіційному шлюбі. Серед причин розриву Настя називала тривале життя на відстані та внутрішні зміни, які пережила за кордоном. Попри розставання, колишнє подружжя продовжує разом виховувати двох дітей.

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Анастасія Коротка та Андрій Бєдняков з донькою / © instagram.com/nastyakorotkaya

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков показав, як із колишньою дружиною, Анастасією Короткою, святкував 4-річчя сина.

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