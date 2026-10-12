"Я казав це Кондратюку": продюсер Лисиця здивував, що занапастило кар’єру Козловського

Віталій Козловський, Вадим Лисиця

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Український музичний продюсер Вадим Лисиця порівняв кар’єрні шляхи Віталія Козловського та Олега Винника й пояснив, що зараз стає на заваді їхньому успіху.

Так, на думку Лисиці, вся справа у їхніх продюсерах. Зокрема, він припустив, що Козловському варто було б налагодити стосунки з Ігорем Кондратюком, з яким співак свого часу конфліктував через співпрацю та авторські права. Продюсер переконаний, що їхнє примирення могло б відкрити шлях до блискучого повернення Віталія на сцену.

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«Віталію Козловському потрібен Ігор Васильович Кондратюк. Я Ігорю Васильовичу якось казав про це давно: "Та помиріться вже і працюйте далі!" Але бачите, цього не сталося. І я, до речі, радий, що зараз знову стали актуальними їхні старі пісні. Бо вони справді класні, зроблені добре. Я знаю кількох авторів, які їх створювали, і це суперталановиті люди. А хороша музика — вона вічна», — зазначив Лисиця в інтерв’ю oboz.ua.

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Віталій Козловський / © Пресслужба Віталія Козловського

Так само причиною втрати популярності Олега Винника продюсер назвав завершення його співпраці з Олександром Горбенком. За словами Лисиці, той був залучений практично до всіх аспектів кар’єри артиста: від інтерв’ю та переговорів до концертів, комерційних питань і роботи команди на сцені.

«Горбенко, по суті, і зробив із нікому не відомого артиста Олега Винника, якого знала вся країна. І коли їхня співпраця закінчилася, цей корабель почав тонути», — заявив Лисиця.

Він також зауважив, що повномасштабна війна лише прискорила падіння популярності Винника. На думку продюсера, навіть якби співак залишився в Україні, йому однаково було б складно втримати колишні позиції після завершення співпраці з командою та на тлі скандалів. Порівнюючи двох виконавців, Лисиця звернув увагу й на те, як вони змінили своє життя після складних періодів у кар’єрі.

Олег Винник

«Війна просто стала каталізатором, тому що він поїхав. Якби війни не було і він залишався в Україні, можливо, ще якийсь час працював би, переживав би скандали, намагався щось робити. Але, думаю, результат однаково був би приблизно той самий. Це, до речі, трохи схожа історія на Козловського. Віталій після всього, що з ним відбувалося, пішов у спорт, накачав собі банки і веде більш-менш здоровий спосіб життя, а Винник, на жаль, ні», — підсумував інтригою Вадим Лисиця.

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Нагадаємо, нещодавно продюсер Вадим Лисиця висунув ультиматум Потапу і Насті після їхнього прохання їм допомогти за кордоном.

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