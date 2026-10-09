"Я мовчала й плакала": Наталка Денисенко шокувала зізнанням про зраду і як приховувала правду

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко приголомшила зізнанням про зраду близьких і приховані від публіки переживання.

У своєму фотоблогу артистка зізналася, що приховувала справжні емоції навіть у найважчі моменти. За її словами, ночами вона плакала так, щоб цього не чув син, а вдень продовжувала працювати й усміхатися на публіці.

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«Я мовчала, коли плакала вночі, щоб син не чув, коли мене зрадили ті, кого я вважала найкращими друзями! Коли щодня читала бруд про себе, образи (навіть від незнайомих жінок), які не мали нічого спільного з моїм життям і моєю особистістю!» — написала Денисенко.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Акторка також поділилася, що її відвертість відгукнулася багатьом підписницям. Жінки почали розповідати їй про власний біль, який роками приховували від оточення. Денисенко наголосила, що за усмішкою нерідко може ховатися важкий емоційний стан.

«Багато жінок написали про такий сильний біль, про який вони ніколи нікому не розказують і не показують. Я теж так само зранку виходила на знімання, у світ, і усміхалася! Всі бачили сильну Наталку. І ніхто не бачив жінку, яка всередині вже нічого не відчуває…» — додала артистка.

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Конкретизувати подробиці свого минулого та називати імена Наталка не стала. Проте з нещодавнього відомо про доволі гучне розлучення акторки з батьком її сина Андрієм Федінчиком, а також про ворожнечу з колишньою подругою Оленою Світлицькою. Водночас на другий план у житті зірки відійшов і Тарас Цимбалюк — актор, якого Денисенко вважала «братом».

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