"Я назву прізвища": чоловік Ірини Федишин заявив про викриття лікарів після втрати доньки

Ірина Федишин і її чоловік

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Чоловік співачки Ірини Федишин Віталій Човник готує гучне викриття після втрати подружжям доньки та обіцяє оприлюднити прізвища медиків, до дій яких у нього залишилися серйозні запитання.

Віталій зізнався, що довго не наважувався публічно говорити про пережите. Він свідомо чекав, поки дружина зможе оговтатися після трагедії. Ірина не одразу знайшла в собі сили розповісти про найважчий період життя. Чоловік переконаний, що її розповідь була надто стриманою. Адже він і досі болісно переживає те, що сталося з їхньою родиною. Тепер же Віталій готовий розкрити власну версію подій.

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«Мене як чоловіка і батька досі розриває зсередини від усього, що сталося… Я свідомо не поспішав із власною розповіддю. Хотів дати Ірині час хоча б трохи оговтатися, зібратися з силами. І сьогодні вона знайшла в собі мужність розповісти про пережите першою. І повірте, вона розповіла про все ще дуже стримано…», — поділився Човник.

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Допис Віталія Човника / © instagram.com/vitaliy_chovnyk

За словами чоловіка артистки, він не збирається обмежуватися загальними заявами про трагедію. Віталій планує детально розповісти про обставини тієї ночі, роботу медичного закладу та рішення, які ухвалювали окремі працівники. Він наголошує, що має серйозні запитання до конкретних людей і хоче домогтися відповідей.

«Я розповім значно більше. Про обставини тієї ночі, про організацію роботи лікарні, про дії та рішення конкретних людей. І назву прізвища тих, до кого залишаються серйозні запитання. Я не хочу, щоб ця історія залишилася лише нашим особистим болем. Я хочу, щоб правда була почута, щоб на всі запитання були дані відповіді, а найголовніше — щоб жодній іншій родині не довелося пережити те, що пережили ми», — заявив чоловік співачки.

Ірина Федишин і її чоловік

Віталій також дав зрозуміти, що прагне справедливості не лише заради власної родини, а й для інших пацієнтів. Подружжя втратило доньку Веронічку на 35-му тижні вагітності.

Нагадаємо, нещодавно Ірина Федишин уперше детально розповіла про трагічні обставини втрати дитини. Співачка також зізналася, що тієї ночі сама опинилася на межі життя та смерті. Її відверта розповідь стала першим публічним свідченням родини про пережиту трагедію.

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