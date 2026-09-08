"Я не можу мати дітей": Каменських уперше заявила про 10 невдалих спроб завагітніти і назвала причину

Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

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Cпівачка Настя Каменських відверто розповіла про своє ставлення до материнства та спроби завагітніти у шлюбі з одіозним репером і продюсером Потапом.

39-річна артистка не приховує, що тема дітей для неї довгий час була болючою. Водночас зараз вона навчилася приймати своє життя таким, яким воно є, і не вважає себе менш щасливою чи повноцінною через відсутність дітей.

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Утім, Каменських уперше зізналася, що свого часу зверталася по допомогу до фахівців і проходила непросте лікування. Зокрема, пройшла через п’ять невдалих спроб екстракорпорального запліднення та п’ять внутрішньоматкових інсемінацій.

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«Я не можу мати дітей і не хочу їх мати. Так було не завжди. Це нав’язана історія, що ти неповноцінна жінка, якщо в тебе немає дітей. У нас не виходило. Я звернулася до фахівців. Я зробила п’ять ЕКЗ і п’ять інсемінацій. Це була бомба з гормонів. Цього достатньо, щоб усе зрозуміти. Чесно кажучи, як я це психологічно витримала, я зараз не розумію», — поділилася Каменських в інтерв’ю росіянці Катерині Гордєєвій.

Настя Каменських і Потап

Та все ж артистка наголосила, що не має встановленого діагнозу безпліддя. Вона також не хоче сприймати материнство як досвід, до якого себе необхідно змушувати, тож просто прийняла ситуацію й відпустила всі думки.

«Але я не вірю в безпліддя. Так, у мене є свої нюанси. Але це не ті нюанси, які впливають на те, що я не можу мати дітей. У мене немає діагнозу. Ось у чому річ. Я вірю, що Бог або Всесвіт поки не хоче давати мені такий досвід, або я поки не готова. Я не хочу себе до цього змушувати», — пояснила знаменитість.

Каменських також розповіла, що останніми роками її погляд на материнство змінився. Зокрема, повномасштабна війна в Україні змусила її по-новому оцінити відповідальність за дитину й вона більше не піддається суспільному тиску щодо необхідності народити дитину.

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Настя Каменських / © instagram.com/kamenskux

«Я кайфую від того, що я без дітей. Особливо коли почалася війна. Це дуже важко. Коли ти відповідальна лише за себе, то можеш бути мобільною. А коли є дітки, то це дуже важко. Мені здається, що це потрібно відпустити. Але якщо колись у мене буде дитинка, то, звичайно, я її буду цілувати. Але я здатна бути зараз щасливою і повноцінною без дітей», — наголосила співачка.

До слова, Настя Каменських і Потап від травня цього року розлучені. Щоправда, їхня заява про розлучення за дивним збігом обставин була оприлюднена незадовго перед новиною про повернення їхнього дуету на сцену з російськомовним репертуаром. Тож чи це був піар-хід для привернення уваги, чи дійсно їхні шляхи як пари розійшлися — поки не зрозуміло.

До слова, чутки про «вагітність» Насті Каменських почали ширитися у момент їхнього скандального виступу у Юрмалі. Тоді папараці нібито заскочили зірку за прогулянкою з вагітним животиком на фото. Проте, зрештою, все виявилося неправдою.

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