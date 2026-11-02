"Я ніколи не була одружена": Камалія після розлучення з Захуром шокувала заявою й чим він їй не вгодив

Камалія та Мохаммад Захур / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Українська співачка Камалія розкрила несподівані подробиці особистого життя з пакистанським бізнесменом і мільйонером Мохаммадом Захуром.

Попри багаторічні стосунки та спільних дітей, пара, як з’ясувалося, так і не оформила шлюб в Україні. Ба більше, артистка зізналася, що роками чекала від чоловіка освідчення, але так і не дочекалася.

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Про це виконавиця розповіла в інтерв’ю Марічці Довбенко. Камалія пояснила, що мала документ, який підтверджував реєстрацію шлюбу в Пакистані, однак в Україні їхні стосунки юридично не були оформлені. За словами зірки, у застосунку «Дія» навіть немає відомостей про те, що вона колись була заміжньою.

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«У мене навіть в „Дії“ немає, що я була заміжня. У мене є папір, коли я виходила заміж в Пакистані, а тут (в Україні — прим. ред.) Захур не захотів оформлювати наш шлюб. Я ніколи не була одружена. Я була тільки в Пакистані одружена. Все», — розповіла зірка.

Камалія та Мохаммад Захур / © facebook.com/kamaliya.zahoor

Артистка не приховує, що хотіла не просто офіційного оформлення стосунків, а й красивого свята за українськими традиціями. Вона уявляла себе в білій сукні та чекала, що Захур сам проявить ініціативу. Однак, як стверджує співачка, чоловік не реагував на її натяки й не робив кроків назустріч цій мрії навіть після народження двох доньок.

«Захур мені ніколи не пропонував оформити. Навіть після народження дітей. При тому, що я йому натякала, що я дуже хотіла б весілля в українських традиціях, білу сукню й таке інше. Він ніби не чув, пропускав завжди це якось», — поділилася Камалія.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками / © instagram.com/kamaliyaofficial

За словами виконавиці, дорогі подарунки та матеріальна турбота не могли замінити їй емоційної близькості. Вона зізналася, що попри розкіш, якою її оточував чоловік, часто почувалася недостатньо коханою.

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«Чоловік ніколи не робив кроків, щоб я себе відчула справжньою жінкою. Так, він мене балував: купував машини, прикраси… Але я завжди почувалася недолюбленою. Він ніколи не казав, що кохає мене. Ніколи від нього цього не чула. Тільки один чи два рази при заміжжі й потім ще один раз. І він пояснював це видом чоловіків, які доводять вчинками своє кохання», — розповіла співачка.

До слова, після розриву стосунків з Захуром Камалія закрутила новий роман. Проте її новий коханий виявився аб’юзером і фігурантом гучної справи — співачка вже розкрила ім’я відомого чоловіка.

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