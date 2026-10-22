"Я така погана, прям страждаю": Каменських зізналася Потапу в нових мовних труднощах

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/realpotap

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Українська співачка Настя Каменських відверто розповіла чоловікові Потапу, чому більше не хоче стримувати себе у вживанні нецензурної лексики та як спроби бути правильною, мовляв, вплинули на її самопочуття.

Артистка поділилася особистими роздумами у відео, яке з'явилося на сторінці дуету в Instagram. Подружжя записало розмову на кухні. Під час бесіди виконавиця згадала про спроби позбутися звички лаятися. Вона хотіла відповідати власному уявленню про те, якою має бути правильна людина. Однак згодом зрозуміла, що такі обмеження, мовляв, завдають їй дискомфорту. Своїми висновками Каменських поділилася з чоловіком без зайвих прикрас.

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«Я намагалася не матюкатися. Водночас думала: "Боже, я хочу бути правильною. Я така погана, я матюкаюся". А потім я зрозуміла, що я прям страждаю. Я страждаю від того, що не можу матюкнутися. Прикинь!» — звернулася вона до Потапа.

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Настя Каменських і Потап / © instagram.com/potapinastya_official

Репер коротко відреагував на зізнання дружини, припустивши, що їй нібито просто необхідно дозволяти собі такі висловлювання. Настя погодилася з ним і пояснила, що більше не збирається змушувати себе відмовлятися від лайки лише заради відповідності певним правилам.

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/potapinastya_official

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/potapinastya_official

У вересні 2026 року Настя Каменських уже опинялася в центрі бурхливих обговорень через іншу свою заяву. Співачка пов'язала перехід на українську мову з появою кісти, що викликало значний резонанс у Мережі. Її слова швидко стали приводом для мемів і жвавих дискусій.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Вадим Лисиця, який змусив Потапа і Настю донатити на українську армію, назвав їхню проблему.

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