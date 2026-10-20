"Я знаю, хто це замовив": ексбойфренд Тополі зробив гучну заяву про "злив" її секс-відео з 23-річним

Олена Тополя, Вадим Лисиця

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Український музичний продюсер Вадим Лисиця заявив, що знає, хто стояв за шантажем його колишньої обраниці Олени Тополі через інтимне відео.

Музикант зізнався, що намагався підтримати співачку в особистому листуванні, однак не впевнений, чи вона побачила його повідомлення, адже донедавна був всюди заблокованим.

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В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» Лисиця поділився, що йому відомі певні обставини скандалу, який розгорнувся навколо артистки на початку року. За словами продюсера, він хотів висловити колишній коханій співчуття та підтримати її в непростий період, але розкривати подробиці не став.

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«Мені шкода того, що відбувалося на початку року. Мені шкода взагалі про те, що я знаю, що з нею відбувається і зараз, що до мене доходить. Але я просто не розумію модель відносин, як я можу щось для неї зробити. Якщо чесно, то я написав їй свою підтримку в особисті. Мене спонукало те, що я знаю правду й хто це замовив і навіщо. Але я не можу це сказати. Тому хотілося підтримати по-людськи, бо я розумів, як їй важко було. Але, здається, вона його не прочитала — стояло автовидалення», — розповів музикант у розмові з Анною Севастьяновою.

Олена Тополя й Вадим Лисиця / © УНІАН

Нагадаємо, на початку 2026 року Олена Тополя повідомила, що стала жертвою шантажу: невідомі вимагали в неї гроші, погрожуючи оприлюднити інтимні матеріали з 23-річним хлопцем. Співачка вирішила не піддаватися на вимоги й сама надала розголосу ситуації.

Згодом правоохоронці повідомили про затримання підозрюваного, який, за даними слідства, увійшов у довіру до артистки та використав отримані матеріали для шантажу. Розслідування триває.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Продюсер Вадим ЛИСИЦЯ РОЗКРИВ ПРАВДУ про роботу з зірками і СКІЛЬКИ коштують ХІТИ

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