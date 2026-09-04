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Як дві краплі води: Полякова, Шуров й інші зірки, діти яких ростуть їхніми копіями
Одна усмішка, погляд і ті самі риси — у цих зіркових нащадках неможливо не впізнати знаменитих батьків.
Кажуть, що генетика іноді любить пожартувати. Особливо коли дивишся на дітей знаменитостей і ловиш себе на думці, що перед тобою — буквально молода версія їхніх зіркових мам чи татів. Та сама усмішка, погляд, риси обличчя, міміка, а подекуди — навіть жести, манери та професійні амбіції.
Українські знаменитості дедалі частіше діляться сімейними світлинами, а їхні прихильники щоразу влаштовують справжні дискусії: на кого ж більше схожа дитина? Втім, у деяких випадках відповідь здається очевидною — настільки разючою є схожість.
Редакція сайту ТСН.ua зібрала українських знаменитостей, чиї діти ростуть справжніми копіями своїх зіркових батьків.
Оля Полякова та її старша донька Маша
Старша донька Олі Полякової вже давно перестала бути просто «донькою Суперблондинки». 21-річна Маша дедалі активніше будує власне життя та кар’єру, однак прихильники співачки не перестають помічати, наскільки сильно дівчина схожа на свою зіркову маму.
Особливо це стає помітно на спільних світлинах, де Оля та Маша приміряють схожі образи або повторюють одна одну. Високий зріст, виразні риси обличчя, погляд і навіть любов до яскравих експериментів із зовнішністю — схоже, чимало Маша успадкувала саме від мами.
Втім, подібність між ними не обмежилася лише зовнішністю. Як і Оля Полякова, її старша донька обрала творчу сферу та вирішила пов’язати своє життя з музикою.
Ще у підлітковому віці Маша почала виступати та займатися музичною творчістю. Зокрема, у 16 років вона дала перший сольний концерт у складі молодіжного гурту «Шви». Тоді Оля Полякова активно підтримувала доньку та не приховувала захоплення її талантом.
Ольга Сумська та її молодша донька Аня Борисюк
У родині Ольги Сумської акторська професія передається не лише з покоління в покоління, а, схоже, разом із нею — і впізнавані риси зовнішності.
Молодша донька акторки Ганна Борисюк виросла справжньою красунею, в якій прихильники легко впізнають як риси знаменитої мами, так і її батька — актора Віталія Борисюка.
Ганна успадкувала від батьків не лише зовнішність. Вона також вирішила продовжити сімейну акторську династію та вступила до акторського вишу. Втім пізніше дівчина змінила кар’єрний розвиток у бік бізнесу.
Дмитро Шуров та його син Лев
Якщо порівняти фотографії Дмитра Шурова та його сина Лева, складається враження, що перед нами музикант і його молодша версія.
Лев справді дуже схожий на знаменитого батька — риси обличчя, погляд та навіть загальний типаж у них настільки подібні, що спільні світлини часом викликають у прихильників лише одну реакцію: «Як дві краплі води».
Син музиканта також захопився музикою. Ще у підлітковому віці Лев почав грати, виступати та працювати над власною творчістю. Він займався музикою, грав у рокгурті та записував власний матеріал.
Дмитро Шуров неодноразово показував, що має дуже теплі стосунки із сином і цінує час, проведений разом.
Олена Кравець та її старша донька Маша
Старша донька Олени Кравець Маша з кожним роком дедалі більше нагадує свою знамениту маму.
23-річна дівчина успадкувала від акторки виразні риси обличчя та ту саму м’яку впізнавану зовнішність.
Маша не так часто з’являється на публіці, як її зіркова мама. Втім, кожна нова сімейна світлина Олени Кравець викликає обговорення серед прихильників — настільки очевидною стала схожість матері та доньки.
Юрій Горбунов та старший син Іван
Юрій Горбунов і Катерина Осадча виховують двох спільних синів — Івана та Данила.
Саме старший Іван, якому цього року виповнилося дев’ять років, особливо часто викликає порівняння зі знаменитим батьком.
Прихильники подружжя неодноразово звертали увагу на те, що хлопчик дуже схожий на Юрія Горбунова. Ба більше, сам телеведучий раніше зізнавався, що, коли дивиться на власні дитячі фотографії, помічає у синові схожі риси.
Віктор Павлік та син Михайло
Син Віктора Павліка Михайло — ще один яскравий приклад того, як сильно дитина може бути схожою на свого знаменитого батька.
Зараз Михайло вже підріс — у червні 2026 року син Віктора Павліка та Катерини Репяхової відсвяткував п’ятиріччя.
Сергій Притула та син Дмитро
Сергій Притула — багатодітний батько, який виховує двох синів Дмитра і Марка та двох дочок — Соломію і Стефанію.
Саме старшого сина шоумена прихильники неодноразово порівнювали зі знаменитим татом. Дмитро успадкував від Притули характерні риси зовнішності, і на сімейних світлинах схожість між ними помітна дедалі більше.
З роками хлопець дорослішає та змінюється, проте в ньому все одно легко впізнати риси батька.
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua пропонувала подивитися, як змінились виконавці головних ролей фільму «П’ятий елемент», якому вже 29 років. Дізнайтеся який вигляд мають Лілу, Корбен, Плавалагуна та інші.