Роман Ясіновський / © instagram.com/roman_yasinovskyi

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Український актор Роман Ясіновський, відомий за ролями у фільмах «Кіборги» та серіалі «Спіймати Кайдаша», розповів про заробітки в театрі ім. Івана Франка, фінансові труднощі та роботу таксистом, якою продовжує займатися паралельно з акторською діяльністю.

Артист зізнався, що робота в державному театрі поки не дозволяє йому повністю забезпечувати свої потреби. Нині він грає близько 18 ролей у театрі Франка. Водночас не всі вони повноцінні акторські роботи — іноді йдеться про масові сцени. Ясіновський не приховує, що хотів би отримувати більше за свою працю. До того ж він виховує доньку, потреби якої також потрібно забезпечувати. Тож навіть після отримання акторської посади йому доводиться шукати додаткові джерела доходу.

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«Та добре, я спочатку якось думав, що це несправедливо, але потім я це прийняв. Так, мені хочеться більшої зарплати, звичайно, бо цієї зарплати в театрі, мені її бракує дуже сильно», — поділився актор в інтерв’ю «РБК-Україна».

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Роман Ясіновський / © instagram.com/roman_yasinovskyi

Ясіновський пояснив, що шлях до акторської посади в театрі Франка виявився не таким швидким, як можна було очікувати з огляду на його попередній досвід. Перші два роки він працював артистом хору, а згодом знову проходив конкурс, аби отримати акторську посаду. Нині він має категорію актора другої категорії — найнижчу в акторській ієрархії театру.

Водночас артист не збирається зупинятися на досягнутому. Він зізнався, що найбільше зараз прагне отримати можливість зіграти центрального персонажа — як на театральній сцені, так і в кіно.

«Я хочу головну роль зараз — у театрі чи в кіно. Я хочу просто заглибитись якось. Я дуже хочу. Мені цього дуже бракує зараз. Дуже сильно. „Тату, ти мене любив“ — це для мене такий був трамплін головної ролі. Я відчуваю, що я б ще щось зробив якось. Мені хочеться зануритись у твір чи в театрі, чи в кіно», — наголосив Роман.

Однак поки режисери переважно пропонують йому персонажів другого плану. Актор зауважив, що зовсім не вважає такі ролі менш важливими, адже нерідко саме другорядні герої та антагоністи мають цікавіші характери. Проте власну історію в центральному образі він усе ж хотів би розповісти.

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Роман Ясіновський / © instagram.com/roman_yasinovskyi

Окремо Ясіновський згадав про фільм «Довженко», в якому зіграв персонажа, що йому самому не надто симпатичний. На думку артиста, стрічка заслуговує на значно більшу увагу глядачів, а його робота в ній поки залишається недооціненою.

Не менш відверто актор розповів і про фінансовий бік свого життя. Попри роботу в театрі, викладання та знімання в кіно, він досі бере замовлення як водій таксі. Ясіновський уточнив, що тепер це вже не основний спосіб заробітку, однак додаткові поїздки залишаються важливою частиною його бюджету.

«Мені конкретно треба в місяць заробляти приблизно 2000 доларів. Конкретно, щоби закрити потреби свої та доньки. А в театрі в мене зарплата 23 000. Я викладач, але я не буду навіть говорити, скільки це коштує», — розсекретив артист.

Роман Ясіновський / © instagram.com/roman_yasinovskyi

За словами Романа, він може поєднувати роботу з поїздками містом: іноді бере пасажирів дорогою на тренування або повертаючись із роботи. Хоча таксування займає вже менше часу, ніж раніше, повністю відмовитися від нього актор поки не може.

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Нагадаємо, раніше Романа Ясіновського заскочили за кермом таксі, через що в Мережі спалахнули суперечки.

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