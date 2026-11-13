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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Які чайові залишають Цимбалюк, Дорофєєва, Усик і інші зірки: хто щедрий, а хто не платить офіціантам

Офіціанти поділились своїми враженнями від українських зірок, яких обслуговували.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Тарас Цимбалюк, Олександр Усик із дружиною та Надя Дорофєєва

Тарас Цимбалюк, Олександр Усик із дружиною та Надя Дорофєєва / © Колаж ТСН.ua

Працівники зі сфери обслуговування можуть багато чого розповісти про знаменитостей, адже їхнє спілкування минає без камер.

Це стосується як і голлівудських зірок, так і українських. Хтось неабияк скаржиться на знаменитостей, оскільки в реальному житті вони зовсім не такі, як на екранах, а хтось залишився з приємними враженнями після зустрічі та спілкування з селебріті.

У соцмережі Threads користувачі вирішили зробити перекличку серед офіціантів та дізнатися, а які ж чайові лишають українські зірки, про що йдеться на проєкті «ЖВЛ представляє». Наприклад, співака Макса Барських називають щедрим, а от актор Тарас Цимбалюк, про що пишуть у коментарях, утримується від зайвих витрат.

Офіціанти поділились своїми враженнями від спілкування з українськими зірками / © ЖВЛ

Офіціанти поділились своїми враженнями від спілкування з українськими зірками / © ЖВЛ

Один із коментаторів зазначає, що артистка Ольга Цибульська не лишає чайові. А от боксер Олександр Усик та виконавці Володимир Дантес, Lida Lee, Світлана Тарабарова віддячують офіціантам 10% від рахунку. Особливо користувачка відзначила Макса Барських та гумориста Василя Байдака, які не лише лишають щедрі чайові, а й приємні у спілкуванні.

Оля Цибульська не залишає чайові / © ЖВЛ

Оля Цибульська не залишає чайові / © ЖВЛ

Інша офіціантка теж хвалила Макса Барських. Вона стверджує, що артист залишає приємні чайові, навіть попри те, що рахунок у нього був навіть невеликий.

Чимало офціантів стверджують, що Макс Барських не лише приємний, але й щедрий / © ЖВЛ

Чимало офціантів стверджують, що Макс Барських не лише приємний, але й щедрий / © ЖВЛ

Знайшлись офіціанти, яким є що сказати про актора Тараса Цимбалюка. За їхніми словами, він не залишає на чай. А от співачку Анну Трінчер називали приємною, яка віддячує офіціантам.

Тарас Цимбалюк теж не витрачається зайвий раз / © ЖВЛ

Тарас Цимбалюк теж не витрачається зайвий раз / © ЖВЛ

До речі, іншому користувачу теж знайшлося, що сказати про Тараса Цимбалюка. Він назвав акторка «трохи зверхнім» і теж підтвердив, що артист е лишає на чай. А от співачку Надю Дорофєєву користувач похвалив і наголосив, що вона позитивна та комфортна у спілкуванні.

І не один офіціант говорить подібне про Тараса Цимбалюка / © ЖВЛ

І не один офіціант говорить подібне про Тараса Цимбалюка / © ЖВЛ

Інший офіціант додав, що виконавиця залишає на чай 10% від рахунку. Також цей користувач додав, що такі самі чайові отримував від ведучої Маші Єфросиніної.

Особливо офіціанти хвалять Надю Дорофєєву / © ЖВЛ

Особливо офіціанти хвалять Надю Дорофєєву / © ЖВЛ

Офіціанти зізнавались, що приємно обслуговувати шоумена Дмитра Коляденка, артиста Андрія Данилка, боксера Олександра Усика та ведучу Олену-Христину Лебідь. За їхніми словами, вони надзвичайно приємні, а також залишають щедрі чайові.

Чимало зірок залишають після себе приємне враження / © ЖВЛ

Чимало зірок залишають після себе приємне враження / © ЖВЛ

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як зірки допомагають українцям. Наприклад, співачка Тіна Кароль рятує дітей з раком, а ведуча Маша Єфросиніна відкрила центр підтримки.

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