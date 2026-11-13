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Які чайові залишають Цимбалюк, Дорофєєва, Усик і інші зірки: хто щедрий, а хто не платить офіціантам
Офіціанти поділились своїми враженнями від українських зірок, яких обслуговували.
Працівники зі сфери обслуговування можуть багато чого розповісти про знаменитостей, адже їхнє спілкування минає без камер.
Це стосується як і голлівудських зірок, так і українських. Хтось неабияк скаржиться на знаменитостей, оскільки в реальному житті вони зовсім не такі, як на екранах, а хтось залишився з приємними враженнями після зустрічі та спілкування з селебріті.
У соцмережі Threads користувачі вирішили зробити перекличку серед офіціантів та дізнатися, а які ж чайові лишають українські зірки, про що йдеться на проєкті «ЖВЛ представляє». Наприклад, співака Макса Барських називають щедрим, а от актор Тарас Цимбалюк, про що пишуть у коментарях, утримується від зайвих витрат.
Один із коментаторів зазначає, що артистка Ольга Цибульська не лишає чайові. А от боксер Олександр Усик та виконавці Володимир Дантес, Lida Lee, Світлана Тарабарова віддячують офіціантам 10% від рахунку. Особливо користувачка відзначила Макса Барських та гумориста Василя Байдака, які не лише лишають щедрі чайові, а й приємні у спілкуванні.
Інша офіціантка теж хвалила Макса Барських. Вона стверджує, що артист залишає приємні чайові, навіть попри те, що рахунок у нього був навіть невеликий.
Знайшлись офіціанти, яким є що сказати про актора Тараса Цимбалюка. За їхніми словами, він не залишає на чай. А от співачку Анну Трінчер називали приємною, яка віддячує офіціантам.
До речі, іншому користувачу теж знайшлося, що сказати про Тараса Цимбалюка. Він назвав акторка «трохи зверхнім» і теж підтвердив, що артист е лишає на чай. А от співачку Надю Дорофєєву користувач похвалив і наголосив, що вона позитивна та комфортна у спілкуванні.
Інший офіціант додав, що виконавиця залишає на чай 10% від рахунку. Також цей користувач додав, що такі самі чайові отримував від ведучої Маші Єфросиніної.
Офіціанти зізнавались, що приємно обслуговувати шоумена Дмитра Коляденка, артиста Андрія Данилка, боксера Олександра Усика та ведучу Олену-Христину Лебідь. За їхніми словами, вони надзвичайно приємні, а також залишають щедрі чайові.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як зірки допомагають українцям. Наприклад, співачка Тіна Кароль рятує дітей з раком, а ведуча Маша Єфросиніна відкрила центр підтримки.