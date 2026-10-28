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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
424
Час на прочитання
2 хв

"Які ви, с*ка, експерти всі": Камалія жорстко відреагувала на критику її відео у військовій формі

Артистка пояснила, чому була одягнена у військову форму, та звернулась до гейтерів.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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VLADIAS та Камалія

VLADIAS та Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Українська співачка Камалія жорстко відреагувала на критику її відео, де вона у військовій формі танцювала на бронеавтомобілі.

Артистка була обурена гейтом, який полився на неї. Співачка у своєму Instagram наголосила, що одягнула військову форму не просто так. За словами Камалії, вона є активною військовою волонтеркою. У форму вона була одягнена, адже їздила допомагати військовим. За словами артистки, вбрання у цьому випадку — це про зручність та безпеку. Також знаменитість звернула увагу, що на формі були волонтерські шеврони.

«Які ви, с*ка, експерти всі! А не хотіли б поїхати до наших захисників, підтримати, допомогти? Що ви зробили, диванні критики? Я не просто співачка, я — військова волонтерка, і маю право, коли їду до військових, одягати форму! А в чому ще мені там з ними бігати? Одягнути концертне плаття та підбори? І військова форма — це ще і безпечність у лісі! Тим паче у мене волонтерські шеврони та шеврони підопічної бригади!» — наголосила виконавиця.

Реакція Камалії на скандал / © instagram.com/kamaliyaofficial

Реакція Камалії на скандал / © instagram.com/kamaliyaofficial

Що ж стосується танців на бронеавтомобілі під пісню «Самбука», то це, за словами Камалії, захотіли зняти самі військові. Артистка наголосила, що захисникам теж потрібно відволіктися та усміхнутися. Тож, вона таким чином допомогла їм у цьому.

«На жаль, не все можна публікувати і не все можу показати, коли я перебуваю з ними! А відео зі мною, під мою пісню, захотіли зняти хлопці, тому що вони теж звичайні люди і іноді теж хочуть посміхатися! Слава ЗСУ! Слава нашим героям!» — підсумувала артистка.

Нагадаємо, довкола Камалії розгорівся скандал у Мережі. Артистка опублікувала відео, де у формі танцює на бронеавтомобілі під свою пісню «Самбука». Проте ролик оцінили далеко не всі користувачі. Співачку почали критикувати та звинувачувати в «веселощах на кістках».

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