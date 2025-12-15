Якою нерухомістю володіє Андрій Данилко: ЗМІ розсекретили п’ять квартир артиста в центрі Києва

Андрій Данилко / © Фото з власного архіву

Український шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, має у власності чимало нерухомості в Києві.

Принаймні саме так стверджує Oboz.ua з посиланням на власні джерела. У власності Андрія Данилка є п’ять квартир. Всі вони розташовані в центрі Києва, а чотири з них — в одному й тому ж будинку, що на Хрещатику. Площа цих помешкань — 66,9 кв. м, 96,2 кв. м, 91,7 кв. м та 93,1 кв. м. До речі, дві квартири взагалі розташовані по сусідству.

П’яті апартаменти Андрій Данилко, як повідомляє видання, оформив на себе 2024 року. П’ятикімнатна квартира площею 237,1 кв. м розташована на вулиці Володимирській.

Андрій Данилко

Також шоумен має у власності нежитлове приміщення, площа якого становить 416,5 кв.м, а розташоване воно на вулиці Редутній.

