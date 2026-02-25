Соломія Вітвіцька ніжно привітала нареченого з важливим святом і показала їхні раніше небачені фото

Соломія Вітвіцька з нареченим / © instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведуча Соломія Вітвіцька зворушливо привітала з днем народження свого нареченого — військовослужбовця Олексія Ситайла. 25 лютого вона опублікувала в Instagram добірку спільних фото та звернулася до коханого з теплими словами.

У своєму дописі ведуча відверто написала про те, як їхні стосунки випробовуються відстанню під час війни, і наголосила, що справжні почуття здатні долати будь-які кілометри.

«Многая літа, коханий. Ми знаємо, що таке відстань. Знаємо, як це — рахувати дні до зустрічі. Ті часи навчили нас головного: якщо серце поруч, кілометри безсилі. Я пишаюся тобою. Твоєю мужністю. Твоєю внутрішньою силою. І водночас твоєю ніжністю, яку ти дозволяєш бачити мені. Ти вмієш бути сильним для світу і теплим для своїх. Будь щасливим. А я поруч», — написала Вітвіцька.

Олексій Ситайло має звання капітана ЗСУ. До початку повномасштабного вторгнення він працював суддею, однак від перших днів великої війни добровільно став на захист країни. Попри поранення та контузії, він продовжує службу.

У лютому 2025 року пара повідомила про заручини. Вітвіцька не приховує, що пишається вибором коханого та всіляко підтримує його на фронті.

