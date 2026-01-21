Яна Глущенко коротко підстриглась і похизувалась новою зачіскою

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Реклама

Українська акторка та ведуча Яна Глущенко коротко підстриглась та похизувалась новою зачіскою.

Артистка наважилась на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді, про що вона повідомила в Instagram. Задля цього знаменитість пішла до перукаря. Акторка вирішила позбутися довжини свого волосся та обрала стрижку каре. Яна Глущенко вже похизувалась новою зачіскою та показала, який тепер вигляд має. Судячи з емоцій на фото знаменитості, то вона неабияк рада таким змінам.

"Тепер офіційно! Каре", - коротко підписала світлини акторка.

Реклама

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Підписники Яни Глущенко у коментарях теж оцінили її новий образ. Користувачі зазначили, що артистці дійсно личать такі зміни.

Яно, вам дуже гарно з такою зачіскою!

Тобі дуже гарно!

Дуже личить!

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Нагадаємо, цьогоріч у житті Яни Глущенко дійсно новий розділ, адже вона тепер офіційно перебуває в статусі холостячки. Нещодавно акторка заговорила про поділ спільного майна з ексчоловіком, а також зізналась, в яких стосунках перебуває з колишнім обранцем після розлучення.