- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
Яна Глущенко коротко підстриглась і похизувалась новою зачіскою
Артистка наважилась на кардинальні зміни.
Українська акторка та ведуча Яна Глущенко коротко підстриглась та похизувалась новою зачіскою.
Артистка наважилась на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді, про що вона повідомила в Instagram. Задля цього знаменитість пішла до перукаря. Акторка вирішила позбутися довжини свого волосся та обрала стрижку каре. Яна Глущенко вже похизувалась новою зачіскою та показала, який тепер вигляд має. Судячи з емоцій на фото знаменитості, то вона неабияк рада таким змінам.
"Тепер офіційно! Каре", - коротко підписала світлини акторка.
Підписники Яни Глущенко у коментарях теж оцінили її новий образ. Користувачі зазначили, що артистці дійсно личать такі зміни.
Яно, вам дуже гарно з такою зачіскою!
Тобі дуже гарно!
Дуже личить!
Нагадаємо, цьогоріч у житті Яни Глущенко дійсно новий розділ, адже вона тепер офіційно перебуває в статусі холостячки. Нещодавно акторка заговорила про поділ спільного майна з ексчоловіком, а також зізналась, в яких стосунках перебуває з колишнім обранцем після розлучення.