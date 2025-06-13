Яна Глущенко переназвала сина та розкрила причину: "Змінювали свідоцтво"

Яна Глущенко з сином / © instagram.com/yamo4ka

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Українська акторка Яна Глущенко, яка раніше розкривала причину кризи в шлюбі, розповіла цікаву деталь про ім’я сина Тамерлана, якому зараз сім років.

Як виявилося, хлопчик від народження мав інше ім'я. Спочатку батьки назвали його Тимуром і закріпили відповідне рішення документаційно у свідоцтві про народження. Утім, після виписування з пологового Яна з чоловіком Олегом Збаращуком усвідомила, що ім'я не пасує малюку. Тому вже через місяць вони зважилися змінити його на Тамерлан.

Яна Глущенко з родиною / © instagram.com/yamo4ka

В інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" акторка зазначила, така ідея нового імені прийшла їм випадково під час купання тоді ще новонародженого синочка. Й після цього вони змінили дані у його свідоцтві про народження.

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"Ми його хотіли назвати Тимуром і ми це зробили. Ми отримали свідоцтво про народження, там було написано Тимур. Приїхали додому, а він не Тимур. Так, ми змінювали свідоцтво рівно через місяць. Я купала малюка, а Олег каже "Тимур, Тамерлан"… І все, ми так і переназвали", - зізналася Глущенко.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко шокувала зрадницькою позицією її колишньої колеги з "Дизель шоу". Акторка розповіла, як зірка тікала на танку з окупації на Київщині до Білорусі під час війни.