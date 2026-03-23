Яна Глущенко після розлучення чесно зізналася, чи вільне її серце зараз: "Це глибока тема"
Зірка на четвертий місяць після офіційного завершення попереднього шлюбу висловилася про нові романи.
Українська акторка та ведуча Яна Глущенко після розлучення відкрила завісу особистого життя.
Ще наприкінці минулого року акторка ошелешила заявою про розрив восьмирічного шлюбу з музикантом Олегом Збаращуком. Та нині, за словами Яни, її серце досі вільне. Вона зізнається, що досі оговтується після поставленої крапки у попередніх стосунках. Тож у рехзудльтаті не докладає зусиль для нових побачень, але й не виключає нового кохання у житті, яке прийде у потрібний час.
«Це глибока тема. Я нікого не шукаю. Можу спілкуватися з чоловіками не обов’язково на побаченнях, а у спільних компаніях, старими друзями… Це просто спілкування, щось серйозне — ні. Ще треба відійти, що було протягом 10 років. З поваги до свого колишнього чоловіка я не кидаюсь, не шукаю. У мене такого немає. Хоча я морально не закрита від побачень. Але враховуючи життєвий досвід, у мене дуже багато забаганок щодо чоловіків», — поділилася Яна у проєкті «Люкс ФМ».
Зазначимо, Яна Глущенко розлучилася з музикантом Олегом Збаращуком торік через серйозну кризу в стосунках. Майже 10 років пара була разом і виховувала спільного сина Тамерлана. Тепер колишнє подружжя час від часу спілкується як батьки, а фінансові потреби хлопчика закриває Олег.
