Яна Глущенко після розлучення зізналася, чи шкодує про кінець шлюбу і що сталося зі спільним майном

Яна Глущенко

Українська акторка Яна Глущенко відверто висловилася про життя після розлучення з продюсером Олегом Збаращуком та поділилася новими подробицями поділу спільного майна.

Так, пара повідомила про завершення свого восьмирічного шлюбу ще минулого року. Відтоді шанувальники неодноразово цікавилися, чи не жалкує акторка про це рішення. Втім, сама Яна Глущенко запевняє — назад озиратися не звикла.

«Якщо вже ухвалюєш якесь рішення, то не потрібно потім шкодувати», — наголосила знаменитість в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Також акторка вперше розсекретила, що сталося з великим заміським будинком, який раніше ексчоловік залишив їй та їхньому синові Тамерлану. За словами Яни, тепер нерухомість виставлена на продаж. Як пояснила Яна Глущенко, причина досить проста — дім виявився надто великим для неї та дитини.

«Будинок має площу 360 квадратних метрів. Для нас із сином це занадто багато. Хочеться чогось компактнішого і в іншій локації», — пояснила артистка.

Окрім цього, зірка заговорила й про особисте життя після розриву. Нині серце акторки вільне, хоча уваги від чоловіків їй вистачає. Втім, починати нові стосунки вона поки не поспішає.

«Зараз мені комфортно самій. Не ставлю хрест на коханні, але хочу побути наодинці із собою», — зізналася Яна Глущенко.

Нагадаємо, Яна Глущенко та Олег Збаращук офіційно оголосили про розлучення у листопаді 2025 року. Колишнє подружжя вирішило не розкривати причин розриву, наголосивши лише, що рішення було спільним. Разом вони виховують сина Тамерлана.

