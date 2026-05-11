Яна Глущенко після розриву 8-річного шлюбу несподівано заговорила про можливе возз’єднання

Акторка з усмішкою розглядає різні сценарії життя.

Яна Глущенко й Олег Збаращук / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка Яна Глущенко відверто висловилася про можливе примирення з колишнім чоловіком, продюсером Олегом Збаращуком.

Минуло майже пів року відтоді, як пара оголосила про розлучення, однак, як зізнається акторка, між ними досі залишилися теплі почуття й взаємна повага. Колишнє подружжя продовжує спілкуватися через спільного сина Тамерлана та регулярно бачиться у повсякденному житті.

За словами Яни, наразі про відновлення стосунків не йдеться. Втім, вона не виключає, що колись у майбутньому їхня історія може отримати новий шанс. Яна Глущенко з усмішкою натякнула, що життя буває непередбачуваним, тому вона не береться категорично говорити про майбутнє.

Яна Глущенко й Олег Збаращук із сином / © instagram.com/yamo4ka

«Наприклад, Олег забирав Таміка й я кажу йому: „Збаращук, який ти красивий!“. І все. Це вже сестринська любов і повага. Це ж рідна людина, ти ж не можеш сказати: „Все, пішов звідси“. Я його люблю як татка нашої дитини. Чи ми зійдемося? Я не знаю. Може, років через 20 сядемо зі Збаращуком і домовимося про все заново», — заінтригувала Яна в коментарі «Люкс ФМ».

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко чесно зізналася, що сталося з її спільним будинком з ексчоловіком.

