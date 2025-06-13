Яна Глущенко після серйозної кризи з чоловіком здивувала, кого звинувачує в цьому: "Різко змінився"

Яна Глущенко з чоловіком / © instagram.com/yamo4ka

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Колишня зірка "Дизель шоу" Яна Глущенко несподівано відверто розповіла про серйозну кризу у стосунках із чоловіком Олегом Збаращуком.

Акторка раніше заявляла, що їхні непорозуміння в родині ледь не призвели до розлучення. Цього ж разу в інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" вона припустила, що саме могло змінювати їхні стосунки в негативний бік. За словами Глущенко, саме її обранець свого часу був ініціатором розлучення після сесій з психологом. Тож, на її думку, такі думки в Олега могли закрастися саме через лікарку.

"Олег займався терапією. Він зі мною розлучався, а не я з ним. Мені вистачило, здається, сеансів шість. Ми проговорювали. Він не казав, що це типу через неї. Але він дуже різко змінився, коли почав до неї ходити, тому я це пов'язую з нею. Хоча вона дуже крутий психолог, доцент", - заінтригувала Яна.

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Яна Глущенко з чоловіком і сином / © instagram.com/yamo4ka

На щастя, подружжя забрало документи на розлучення назад і примирилося. Але, озираючись назад, Глущенко пригадує, що після рішення йти разом її чоловік не зміг віднайти причину, через яку у минулому подавав документи на розрив шлюбу:

"І коли все ж таки прийняли рішення не розлучатися, я запитала: "А чому ти йшов?" Він сказав: "Я не знаю", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко заговорила про зарплату, яку отримувала в "Дизель шоу". Також артистка відповіла, яку заборгованість перед нею має проєкт.