- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 14k
- Час на прочитання
- 2 хв
Яна Глущенко після звільнення з "Дизель шоу" розкрила справжню причину та яку суму їй виплатили
Акторка вперше зізналася, на якій ноті вона полишила проєкт.
Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно покинула "Дизель Шоу", поділилася подробицями такого рішення.
За словами артистки, їй було боляче прощатися з командою після десяти років виступів на великій сцені. Утім, вона зважилася на зміни в кар'єри, оскільки відчула бажання рухатися далі та спробувати себе не лише в гумористичних сценках, але й більш серйозних повнометражних проєктах. Яна зазначила, що поки "Дизель Шоу" розрахувалося з нею не повністю. У результаті вона отримала лише більшу частину коштів, а решту ще чекає.
"Я хочу бути різною й показати, що можу зіграти щось серйозне. Я підготовлювала їх, але чомусь вони сприймали це як жарт. Я відпрацювала десять років. На 90% розрахувалися. Залишилося ще трішки за рекламні інтеграції", - розповіла Глущенко в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Глущенко також розповіла, що команда хотіла б залишити її у складі. Але вона навіть не дала згоди залишитися ще на один місяць. Тому її колегам залишилося тільки постати перед фактом і змиритися. Проте, за словами акторки, вона завжди по-максимуму викладалася для шоу, тому не має ані краплі провини.
"Коли мені сказали, грубо кажучи, "ти нас підвела", то я пояснила все дуже чітко. Я працювала вагітною, одразу після пологів, ковід, два запалення легень, після аварії і я думала про них, а тепер хочу про себе. Половина колективу мене підтримали, бо ти хочеш далі. І я хочу обирати себе. Паралельно (брати участь у різних проєктах – прим. ред.) – таких варіантів не було. Або так, або так", - пояснила зірка.
Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко показала свого чоловіка та підрослого сина на рідкісному сімейному фото.