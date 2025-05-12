Яна Глущенко після звільнення з "Дизель шоу" розкрила справжню причину та яку суму їй виплатили

Яна Глущенко

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Українська акторка Яна Глущенко, яка нещодавно покинула "Дизель Шоу", поділилася подробицями такого рішення.

За словами артистки, їй було боляче прощатися з командою після десяти років виступів на великій сцені. Утім, вона зважилася на зміни в кар'єри, оскільки відчула бажання рухатися далі та спробувати себе не лише в гумористичних сценках, але й більш серйозних повнометражних проєктах. Яна зазначила, що поки "Дизель Шоу" розрахувалося з нею не повністю. У результаті вона отримала лише більшу частину коштів, а решту ще чекає.

"Я хочу бути різною й показати, що можу зіграти щось серйозне. Я підготовлювала їх, але чомусь вони сприймали це як жарт. Я відпрацювала десять років. На 90% розрахувалися. Залишилося ще трішки за рекламні інтеграції", - розповіла Глущенко в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Глущенко також розповіла, що команда хотіла б залишити її у складі. Але вона навіть не дала згоди залишитися ще на один місяць. Тому її колегам залишилося тільки постати перед фактом і змиритися. Проте, за словами акторки, вона завжди по-максимуму викладалася для шоу, тому не має ані краплі провини.

"Коли мені сказали, грубо кажучи, "ти нас підвела", то я пояснила все дуже чітко. Я працювала вагітною, одразу після пологів, ковід, два запалення легень, після аварії і я думала про них, а тепер хочу про себе. Половина колективу мене підтримали, бо ти хочеш далі. І я хочу обирати себе. Паралельно (брати участь у різних проєктах – прим. ред.) – таких варіантів не було. Або так, або так", - пояснила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко показала свого чоловіка та підрослого сина на рідкісному сімейному фото.