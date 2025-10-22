ТСН у соціальних мережах

Яна Глущенко показала, як із 8-річним сином вночі ховалась від ворожого обстрілу

Артистка розповіла, як для її родини минула жахлива ніч.

Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка та ведуча Яна Глущенко показала, як із сином ховалась від ворожого обстрілу.

Країна-агресорка Росія у ніч проти 22 жовтня вкотре масовано обстріляла Україну. Окупанти атакували країну ударними безпілотниками та різними типами ракет. На жаль, є прямі влучання та загиблі, серед яких і діти.

Київ теж опинився під прицілом. Акторка Яна Глущенко показала, як для її родини минула жахлива ніч. Знаменитість не нехтує сигналами повітряних тривог та намагається ховатися в безпечному місці. Зокрема, ніч Яна Глущенко разом із 8-річним сином провела у ванній кімнаті. Там артистка зробила імпровізоване ліжко, де Тамерлан зміг поспати. Разом із ними був і песик. Як зазначила знаменитість, страшно не лише людям.

Син Яни Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Син Яни Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

"Знову безсонна ніч…І страшно не тільки людям…", - поділилась акторка.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Олександр Венедчук, більш відомий як Веня, розповів, як під час ворожого обстрілу постраждала його квартира. Гуморист показав фото пошкодженого житла.

