Яна Глущенко показала, як із 8-річним сином вночі ховалась від ворожого обстрілу
Артистка розповіла, як для її родини минула жахлива ніч.
Українська акторка та ведуча Яна Глущенко показала, як із сином ховалась від ворожого обстрілу.
Країна-агресорка Росія у ніч проти 22 жовтня вкотре масовано обстріляла Україну. Окупанти атакували країну ударними безпілотниками та різними типами ракет. На жаль, є прямі влучання та загиблі, серед яких і діти.
Київ теж опинився під прицілом. Акторка Яна Глущенко показала, як для її родини минула жахлива ніч. Знаменитість не нехтує сигналами повітряних тривог та намагається ховатися в безпечному місці. Зокрема, ніч Яна Глущенко разом із 8-річним сином провела у ванній кімнаті. Там артистка зробила імпровізоване ліжко, де Тамерлан зміг поспати. Разом із ними був і песик. Як зазначила знаменитість, страшно не лише людям.
"Знову безсонна ніч…І страшно не тільки людям…", - поділилась акторка.
Нагадаємо, нещодавно зірка "Ліги сміху" Олександр Венедчук, більш відомий як Веня, розповів, як під час ворожого обстрілу постраждала його квартира. Гуморист показав фото пошкодженого житла.