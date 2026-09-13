Яна Глущенко похизувалася розкішною покупкою за понад мільйон гривень

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Українська акторка та ведуча Яна Глущенко похизувалася приємним подарунком для себе.

Так, зірка втілила давню мрію та купила новеньке авто. В Instagram-сториз артистка опублікувала кадри з автосалону. Щаслива Яна стрибає та позує із сином поруч із машиною, капот якої прикрасили величезним червоним бантом.

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Судячи із зовнішнього вигляду автомобіля, Глущенко придбала Peugeot 408 у зеленому металіку. На фото можна розгледіти характерний дизайн моделі, зокрема широку решітку радіатора, сучасну світлодіодну оптику та спортивні лінії кузова.

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Яна Глущенко з новим авто / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко з сином і новим авто / © instagram.com/yamo4ka

Акторка поки не розкрила подробиці покупки, але помітно, що машину вона забирала безпосередньо з автосалону. За даними офіційного сайту Peugeot в Україні, вартість такої машини може стартувати від 1,37 млн грн. Водночас точну комплектацію автомобіля Яни Глущенко та суму, яку вона заплатила за нове авто, акторка не назвала.

До слова, останні роки для Яни Глущенко стали періодом професійних та особистих змін. Акторка багато років була частиною команди «Дизель Шоу», однак згодом залишила проєкт та почала пробувати себе в інших форматах. Зокрема, знаменитість розвивається як ведуча та продовжує працювати в українському медіапросторі.

Також 2025 року також стало відомо про розлучення Глущенко з продюсером Олегом Збаращуком. Після близько дев’яти років стосунків пара розійшлася. Колишнє подружжя виховує сина Тамерлана.

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