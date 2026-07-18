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Яна Глущенко пожалілась, що з 8-річним сином захворіла у відпустці за кордоном: "Не все у нас добре"
Артистка поскаржилась на стан та розкрила, що саме їх турбує.
Українська акторка Яна Глущенко пожалілась, що разом із 8-річним сином Тамерланом підхопила хворобу.
Артистка із родиною зараз перебуває в Болгарії. Там вони насолоджуються відпочинком біля Чорного моря. Однак відпустка минає не зовсім так, як цього б хотілося Яні Глущенко. Акторка говорить, що спочатку 8-річний Тамерлан почав почуватися зле. Знаменитість припускає, що син підхопив ротавірус.
«Не все в нас так добре. У Таміка ротавірус (скоріш за все). Кожна мама знає, що це. Все роблю, щоб дитина скоріше одужала», — поділилась артистка.
Наступного дня Яна Глущенко зізналась, що симптоми ротавірусу з’явились і в неї. Знаменитість показала кадри, де вона постає зі змученим виглядом, і пожалілась, що почувається настільки зле, що не може навіть з ліжка встати.
«Ну от, і мене ротавірус догнав. Просто не можу встати з ліжка», — поділилась артистка.
Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко заговорила про пластичні операції. Артистка чесно зізналась, що хоче змінити у своїй зовнішності.