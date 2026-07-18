ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

Яна Глущенко пожалілась, що з 8-річним сином захворіла у відпустці за кордоном: "Не все у нас добре"

Артистка поскаржилась на стан та розкрила, що саме їх турбує.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка Яна Глущенко пожалілась, що разом із 8-річним сином Тамерланом підхопила хворобу.

Артистка із родиною зараз перебуває в Болгарії. Там вони насолоджуються відпочинком біля Чорного моря. Однак відпустка минає не зовсім так, як цього б хотілося Яні Глущенко. Акторка говорить, що спочатку 8-річний Тамерлан почав почуватися зле. Знаменитість припускає, що син підхопив ротавірус.

«Не все в нас так добре. У Таміка ротавірус (скоріш за все). Кожна мама знає, що це. Все роблю, щоб дитина скоріше одужала», — поділилась артистка.

Син Яни Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Син Яни Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Наступного дня Яна Глущенко зізналась, що симптоми ротавірусу з’явились і в неї. Знаменитість показала кадри, де вона постає зі змученим виглядом, і пожалілась, що почувається настільки зле, що не може навіть з ліжка встати.

«Ну от, і мене ротавірус догнав. Просто не можу встати з ліжка», — поділилась артистка.

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко заговорила про пластичні операції. Артистка чесно зізналась, що хоче змінити у своїй зовнішності.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie