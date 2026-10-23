Яна Глущенко про нові стосунки ексчоловіка: "Може, знайде кращу, хоча не факт"

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Українська акторка та ведуча Яна Глущенко висловилась про новий роман колишнього чоловіка, продюсера Олега Збаращука.

Подейкують, що ексобранець знаменитості знову не самотній. На проєкті «Наодинці з Гламуром» Яна Глущенко зізнається, що нічого про це не знає. Тим не менш, вона щиро бажає колишньому чоловікові знайти щастя та чудову нову дружину.

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«Буду чесною і відвертою, я буду тільки рада! Він хороший хлопець, хай у нього все буде добре. Я ж у нього друга дружина, я хороша, йому зі мною пощастило. Так вийшло в житті, що розлучились. Може, він знайде краще, хоча не факт. Ну, це жарт», — ділиться артистка з Анною Севастьяновою.

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Яна Глущенко з колишнім чоловіком та сином / © instagram.com/yamo4ka

Яна Глущенко також додала, що вони з Олегом Збаращуком розлучились на позитивній ноті та не тримають одне на одного зла. Колишнє подружжя також підтримує зв’язок у питаннях, що стосуються їхнього спільного сина — 9-річного Тамерлана.

«Ми дорослі люди, ми гарно розійшлися», — запевнила артистка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: РОЗЛУЧЕННЯ, авто в КРЕДИТ та пародія на ТІНУ КАРОЛЬ! Ото, вже ГАЛАСУ НАРОБИЛИ | ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно актор Григорій Бакланов висловився про нову кохану, з якою почав зустрічатися після розлучення з акторкою Анастасією Цимбалару. Також артист розкрив, в яких стосунках залишився з колишньою дружиною.

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