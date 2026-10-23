- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 427
- Час на прочитання
- 2 хв
Яна Глущенко про нові стосунки ексчоловіка: "Може, знайде кращу, хоча не факт"
Також артистка висловилась, в яких стосунках вони залишились після розлучення.
Українська акторка та ведуча Яна Глущенко висловилась про новий роман колишнього чоловіка, продюсера Олега Збаращука.
Подейкують, що ексобранець знаменитості знову не самотній. На проєкті «Наодинці з Гламуром» Яна Глущенко зізнається, що нічого про це не знає. Тим не менш, вона щиро бажає колишньому чоловікові знайти щастя та чудову нову дружину.
«Буду чесною і відвертою, я буду тільки рада! Він хороший хлопець, хай у нього все буде добре. Я ж у нього друга дружина, я хороша, йому зі мною пощастило. Так вийшло в житті, що розлучились. Може, він знайде краще, хоча не факт. Ну, це жарт», — ділиться артистка з Анною Севастьяновою.
Яна Глущенко також додала, що вони з Олегом Збаращуком розлучились на позитивній ноті та не тримають одне на одного зла. Колишнє подружжя також підтримує зв’язок у питаннях, що стосуються їхнього спільного сина — 9-річного Тамерлана.
«Ми дорослі люди, ми гарно розійшлися», — запевнила артистка.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: РОЗЛУЧЕННЯ, авто в КРЕДИТ та пародія на ТІНУ КАРОЛЬ! Ото, вже ГАЛАСУ НАРОБИЛИ | ЕКСКЛЮЗИВ
Нагадаємо, нещодавно актор Григорій Бакланов висловився про нову кохану, з якою почав зустрічатися після розлучення з акторкою Анастасією Цимбалару. Також артист розкрив, в яких стосунках залишився з колишньою дружиною.