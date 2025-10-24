Яна Глущенко приголомшила вартістю навчання 8-річного сина в приватній школі

Яна Глущенко з сином / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка та ведуча Яна Глущенко, яка нещодавно висловилась про борг від "Дизель шоу", розкрила, скільки витрачає на школу 8-річного сина.

Тамерлан відвідує приватний навчальний заклад. Артистка на проєкті "Люкс ФМ" зізнається, що вартість навчання чималенька. Родина обирала школу, яка була б розташована неподалік від їхнього будинку. Також у пріоритеті була наявність укриття. Врешті, така школа знайшлася. З важливого, там укриття таке, що діти можуть навчатися навіть під час повітряних тривож, адже воно оздоблене всім необхідним для цього.

Загалом, Яна Глущенко щомісяця платить за навчання сина 30 тисяч гривень. Проте акторка запевнила, що Тамерлан перебуває в закладі весь день, у нього п'ятиразове харчування, а також він відвідує гуртки.

Яна Глущенко з чоловіком та сином / © instagram.com/yamo4ka

"Дорого. Я поясню, чому він у приватній школі: є декілька шкіл біля нашого будинку, а возити до Києва - це дуже далеко, тим паче зараз війна. Це приватна школа, де в них внизу є сховище, і вони не просто там сидять, а вони там навчаються, там є теж класи - вони спускаються і продовжують навчатися. Це сім хвилин від дому, це реально просто безпека. Коштує багато. На місяць - 30 тисяч гривень. Але це він цілий день навчається, там у них п'ятиразове харчування, усілякі там гуртки ще є", - поділилась акторка.

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко показувала, як із сином ховалась від ворожого обстрілу. Сталося це у ніч проти 22 жовтня, коли країна-агресорка Росія масовано атакувала Україну.